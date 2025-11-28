Entre Ríos realizará el Congreso Provincial para el Desarrollo Deportivo con una jornada de capacitación abierta y gratuita
Organizado por el Gobierno de Entre Ríos, a través de la Secretaría General de la Gobernación, encabezada por Mauricio Colello, y la Secretaría de Deportes, este sábado se llevará adelante el Congreso Provincial para el Desarrollo Deportivo, un espacio de capacitación gratuito destinado a los actores del sistema deportivo entrerriano.
La actividad, que se desarrollará junto a la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) y el Instituto para el Desarrollo del Deporte, tendrá lugar de 9 a 17 en la Facultad de Ciencias Económicas de la UNER, en Paraná. Además, la jornada contará con transmisión en vivo para que participantes de todo el país puedan sumarse.
El encuentro reunirá a profesionales, entrenadores, docentes, estudiantes, dirigentes y especialistas del deporte, con el objetivo de brindar herramientas que fortalezcan la iniciación deportiva, la salud, la inclusión y la gestión institucional en la provincia.
Las inscripciones siguen abiertas y pueden completarse a través del formulario disponible en el enlace difundido por la organización. La transmisión en vivo podrá seguirse por YouTube.
El programa incluye conferencias, paneles y disertaciones a cargo de referentes nacionales en educación física, preparación deportiva, salud y gestión, en una jornada intensiva orientada a aportar contenidos teóricos y prácticos para el diseño de estrategias de trabajo territorial.
La apertura estará encabezada por el secretario de Deportes, Sebastián Uranga, junto a autoridades de la UNER, reafirmando el compromiso entre el Estado provincial y el ámbito académico para consolidar políticas públicas de formación, conocimiento y desarrollo deportivo.
Entre los disertantes se encuentran Cristian Romanatti, especialista en neurociencia cognitiva aplicada al deporte; Javier Álvarez, referente nacional en deporte adaptado, alto rendimiento y gestión paralímpica; Néstor Lódolo, médico cardiólogo con trayectoria en investigación y rehabilitación del ejercicio; y Sergio Alfonsini, entrenador olímpico y director técnico de atletismo. Cada uno aportará perspectivas vinculadas a motricidad, salud, inclusión, planificación y gestión deportiva.
El Congreso apunta a fortalecer el rol de los actores del sistema deportivo provincial, promoviendo prácticas pedagógicas de calidad y estrategias que impacten en el bienestar de niños, adolescentes, adultos mayores, atletas federados y deportistas adaptados, integrando conocimientos científicos con experiencias territoriales.
La capacitación será gratuita, abierta al público y contará con puntaje docente en trámite, reafirmando el compromiso del Gobierno provincial con la formación continua y el desarrollo del deporte en Entre Ríos.