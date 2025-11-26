Entre Ríos realizará el 2° Foro Provincial “Mujer Activa con Voz”
El próximo jueves 11 de diciembre, en el Centro Provincial de Convenciones (CPC) de Paraná, se llevará adelante el 2° Foro Provincial Mujer Activa con Voz, una jornada organizada por el Ministerio de Desarrollo Humano para promover la participación, la autonomía y los derechos de las mujeres entrerrianas.
El encuentro se desarrollará de 9 a 16, impulsado por la Dirección de Mujeres de la Secretaría de Políticas del Cuidado, en el marco del 25N y los 16 Días de Activismo, bajo el lema internacional “Escuchamos y no dudamos”.
La propuesta apunta a fortalecer la voz, la participación y la autonomía de las mujeres mediante el abordaje de temáticas clave como violencia digital, autocuidado, nuevas masculinidades y economía financiera con perspectiva de género.
Durante la mañana, la actividad estará destinada a equipos de gestión, incluyendo Áreas Mujer, Hogares de Protección Integral, equipos interdisciplinarios y referentes institucionales. En esa instancia se desarrollarán tres paneles:
I. Objetivos y desafíos de la gestión actual
II. Voces de Igualdad, dispositivo grupal para varones con causas de violencia de género
III. Presentación del Protocolo para Hogares de Protección Integral y del Recursero Provincial
Por la tarde, las actividades se abrirán a equipos de gestión, organizaciones sociales y al público en general, con los siguientes paneles:
IV. Autocuidado y Mindfulness
V. Economía financiera con perspectiva de género
VI. Violencia digital
El cierre estará a cargo de la orquesta reducida de la Banda de la Policía de Entre Ríos.
Las organizaciones, instituciones y personas interesadas en participar pueden inscribirse a través del formulario disponible:
https://forms.comunicacionentrerios.com/f/285/mujeractivaconvoz