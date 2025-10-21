Entre Ríos realiza una nueva reválida de guardavidas en Paraná
La Secretaría General de la Gobernación, a cargo de Mauricio Colello, junto con la Secretaría de Deportes dirigida por Sebastián Uranga, llevó adelante en Paraná una nueva instancia de reválida de guardavidas, con la participación de más de 200 profesionales de la seguridad acuática y con el acompañamiento de la Municipalidad de Paraná.
La capacitación comenzó en el Aula Magna del Instituto del Club Atlético Estudiantes (CAE), donde se dictaron los módulos teóricos sobre RCP, primeros auxilios y manejo de tablas de rescate. Posteriormente, la actividad se trasladó a los natatorios del Club Estudiantes, para la realización de pruebas de rendimiento físico y rescate en pileta. El objetivo de esta etapa fue verificar y certificar la aptitud técnica de los participantes, quienes buscan renovar su carnet habilitante para desempeñarse en colonias, balnearios y campamentos.
“Desde el Gobierno de Entre Ríos acompañamos una vez más la reválida de guardavidas, esta vez en Paraná. Este proceso forma parte de nuestro compromiso de garantizar capacitación continua y actualización profesional para quienes cumplen una tarea esencial en la prevención y cuidado de la vida en nuestras costas”, afirmó Colello.
Por su parte, Martín Amden, director de Deporte Federado, Capacitación y Evaluación, destacó: “La reválida representa una instancia de formación continua, que eleva la exigencia profesional de los guardavidas y refuerza su rol en la seguridad de los espejos de agua de la provincia. Cada jornada busca generar mayor conciencia y preparación para una tarea de alta responsabilidad”.
Amden también resaltó la modalidad implementada este año: “Entregamos las libretas en el mismo momento, con un control directo sobre la aplicación de la ley y la resolución de los tiempos y técnicas requeridas. Esto otorga transparencia y eficiencia al proceso, reconociendo la importancia del trabajo de los guardavidas”.
La jornada de capacitación y evaluación se desarrolló durante dos días, permitiendo a los guardavidas cumplir con la reválida anual exigida por la normativa provincial, requisito indispensable para desempeñar su labor en la próxima temporada estival.