Entre Ríos reafirma en la Corte Suprema su reclamo por los excedentes de Salto Grande
El Gobierno de Entre Ríos confirmó ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación la continuidad del juicio contra el Estado nacional por el incumplimiento en el pago de los excedentes de Salto Grande.
En un escrito rubricado por el gobernador Rogelio Frigerio y el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, la provincia ratificó su reclamo por el cumplimiento del acuerdo de 1998, que fijó el esquema de distribución de dichos fondos.
Desde la firma del convenio, Entre Ríos percibió más de 495 millones de dólares, aunque la mayoría de esos recursos llegaron hasta 2012. A partir de ese año, los giros se redujeron de manera drástica debido a un cambio en la metodología aplicada por Nación.
La reciente normativa nacional que restituye el sistema original de cálculo de precios respalda la postura provincial y fortalece la decisión de sostener la causa. Para el gobierno entrerriano, estos fondos resultan estratégicos para el desarrollo de la provincia.