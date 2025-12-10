Entre Ríos puso en marcha la Ley de Transparencia Fiscal: comercios deberán detallar impuestos en tickets y facturas
El Gobierno de Entre Ríos anunció que comenzó a regir en toda la provincia el Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor, previsto en la Ley Provincial Nº 11.232, recientemente sancionada y promulgada. La normativa obliga a que todos los tickets y facturas discriminen el impacto de los impuestos incluidos en el precio final de bienes y servicios.
La ley, publicada en el Boletín Oficial Nº 28.227, adhiere al régimen nacional conocido como Ley del Ticket y establece que comercios y prestadores deberán informar el precio final, el precio neto sin impuestos, y detallar IVA, tributos nacionales indirectos e impuestos provinciales, como Ingresos Brutos o Profesiones Liberales. También deberá figurar la leyenda “precios sin impuestos” cuando corresponda.
Además, la norma dispone que ningún servicio financiado con fondos públicos podrá presentarse como “gratuito” sin aclarar que se financia con impuestos de los contribuyentes. A su vez, invita a los gobiernos municipales a adherir mediante ordenanzas para posibilitar la discriminación de tasas locales en los precios.
El gobernador Rogelio Frigerio destacó la importancia de la iniciativa: “El Estado tiene la obligación de transparentar y los consumidores el derecho de saber qué están pagando. Durante años los entrerrianos afrontaron precios sin conocer los impuestos incluidos. Esta ley nos permite ordenar, sincerar y dar previsibilidad”, sostuvo.
Frigerio enmarcó la implementación del régimen dentro del proceso de modernización que impulsa su gestión: “Desde el primer día trabajamos para que el Estado deje de ser una carga y empiece a ser parte de la solución. Entre Ríos ya redujo impuestos en términos reales, ordenó sus cuentas y digitalizó procesos. Hoy damos un paso más en transparencia fiscal”, afirmó.
El mandatario remarcó que la normativa no implica nuevas obligaciones tributarias, sino un mecanismo de claridad para los entrerrianos: “Es importante que cada consumidor sepa qué está pagando. La transparencia fortalece la competencia, mejora la relación entre contribuyentes y Estado y ayuda a desarmar un sistema que históricamente castigó al que produce”, concluyó.