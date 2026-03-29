Entre Ríos prorrogó hasta el 30 de abril las licencias de caza y pesca 2025
La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de Entre Ríos informó a través de la Dirección de Recursos Naturales y Fiscalización la prórroga de las licencias anuales 2025 de caza y pesca hasta el 30 de abril inclusive, así como la modalidad de trámite vigente en el marco de la alta demanda de consultas y la reciente reubicación de sus oficinas.
En ese sentido, el organismo recordó que las licencias anuales 2025 fueron prorrogadas por la Resolución 0083/26 DRNF hasta el 30 de abril. Por lo tanto, quienes ya cuenten con su permiso vigente podrán continuar utilizándolo hasta esa fecha sin necesidad de realizar un nuevo trámite.
Asimismo, se comunicó que, en caso de requerir la gestión de un permiso nuevo, actualmente se otorga una certificación provisoria válida para presentar en los controles, a fin de no interrumpir la actividad de los usuarios ante la proximidad de Semana Santa.
Por otra parte, se indicó que, debido a la reciente reubicación física de las oficinas del área, las habilitaciones de los servicios de telecomunicaciones se encuentran en proceso, lo que puede ocasionar demoras en la atención al público.
En este marco, la Dirección solicitó a los interesados paciencia ante las posibles demoras y recomendó dejar un correo electrónico o un número de contacto para ser atendidos a la brevedad una vez normalizado el servicio.
La Dirección de Recursos Naturales y Fiscalización atiende en la ciudad de Paraná, en Alameda de la Federación 354, primer piso. Además, se recordó que los permisos pueden gestionarse en distintos puestos de control habilitados en Paraná, Diamante, La Paz, Concordia, Brazo Largo y en la Casa de Entre Ríos.
Para consultas, los interesados pueden comunicarse a los teléfonos (0343) 4227398 / 4208897, de lunes a viernes de 7:30 a 13, donde se brinda información sobre requisitos y alcances de los permisos.
Finalmente, la Secretaría remarcó la importancia de realizar las actividades de caza y pesca respetando la normativa vigente y promoviendo el cuidado de los recursos naturales, especialmente en períodos de alta concurrencia como Semana Santa.