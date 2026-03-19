Entre Ríos promueve su turismo en Montevideo con una Oficina Móvil
La delegación del Ente Mixto de Turismo de Entre Ríos inició su acción institucional y promocional en uno de los puntos de mayor afluencia de Montevideo.
El operativo se lleva a cabo en la Rambla, donde se ha instalado la Oficina Móvil de Turismo, un tráiler que participa por primera vez en una iniciativa internacional y que sirve como base de información y difusión de la propuesta entrerriana.
Situada en la zona de las Letras de Montevideo, esta activación combina presencia institucional, entrega de material promocional y asesoramiento directo al público, generando un espacio de contacto cercano con residentes y visitantes.
La propuesta cuenta con la participación de representantes de las microrregiones entrerrianas Salto Grande, Pueblos y Aldeas del Sur, Tierra de Palmares, Lomadas y Humedales, Caminos Costeros y Caminos del Palacio. En este marco, la mascota El Carpi se convierte en un elemento central, sumando visibilidad a la acción y promoviendo de manera dinámica los atractivos turísticos de la provincia en un entorno de alta exposición.
El despliegue en territorio tiene como objetivo potenciar el posicionamiento de Entre Ríos en el mercado uruguayo como un destino cercano y diverso, con alternativas relacionadas al termalismo, la naturaleza, el bienestar, la gastronomía, el enoturismo y las actividades de aventura.
Como parte de la agenda prevista, este viernes se llevará a cabo una rueda de prensa y un encuentro con operadores turísticos en la División Turismo de la Intendencia de Montevideo, donde se realizará la presentación institucional del destino Entre Ríos y se avanzará en la articulación con el sector turístico local.