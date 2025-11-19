Entre Ríos prohíbe todas las quemas entre diciembre y febrero por el alto riesgo de incendios
El Gobierno de Entre Ríos dispuso la prohibición total de cualquier tipo de quema desde el 1 de diciembre de 2025 hasta el 28 de febrero de 2026, en el marco del plan provincial de control del fuego y ante un escenario climático que eleva de manera crítica el riesgo de incendios.
La medida quedó formalizada a través de la Resolución 1685/25 de la Secretaría de Ambiente, publicada este miércoles en el Boletín Oficial. La normativa aclara que la prohibición rige para todas las modalidades de uso del fuego, sin distinciones, y que el plazo podrá extenderse si la situación lo amerita.
Desde la Secretaría de Ambiente destacaron la vigencia de la Ley Provincial 9.868 y su Decreto Reglamentario 3186/09, que facultan a la autoridad ambiental a implementar medidas preventivas en materia de manejo del fuego. El texto remarca que el uso del fuego es un elemento de “extrema peligrosidad” y que, en el contexto climático actual, incluso las quemas controladas representan un riesgo significativo.
Los informes del Centro de Predicción Climática advierten sobre una posible entrada en un período La Niña, condición que aumenta la probabilidad de sequías prolongadas y, por ende, eleva el riesgo de incendios en la provincia. La resolución recuerda además que incendios derivados de quemas no controladas han generado en años anteriores pérdida de bosque nativo, pastizales, biodiversidad y daños ambientales severos, poniendo en riesgo múltiples formas de vida.
La normativa establece que solo podrán habilitarse excepciones específicas, y únicamente tras un análisis técnico previo y la autorización expresa de la Secretaría de Ambiente.
En caso de incumplimiento, se aplicarán las sanciones previstas en el Artículo 19 del Decreto 3186/09, que contemplan multas y otras medidas administrativas según la gravedad del hecho.