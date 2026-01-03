Entre Ríos profundiza la gestión ambiental y recuperó casi 400.000 kilos de envases de fitosanitarios en 2025
El Gobierno de Entre Ríos, a través del Ministerio de Desarrollo Económico, resaltó el significativo avance alcanzado en la gestión de residuos del sector agropecuario, al lograr durante 2025 la recuperación de 398.881 kilos de envases vacíos de fitosanitarios. El resultado consolida una política de Estado orientada a la sostenibilidad productiva, el cuidado del ambiente y la protección de la salud pública.
Las cifras evidencian un marcado crecimiento del compromiso del sector con la economía circular: la recuperación fue 57 por ciento superior a la registrada en 2024 y representó un incremento del 108 por ciento respecto de 2023, posicionando a la provincia como una de las más avanzadas en la materia a nivel nacional.
Este desempeño responde a la implementación de un plan estratégico integral, que articula fiscalización estricta, capacitación permanente y trabajo territorial. En el marco de la aplicación de la Ley Nacional 27.279, se fortaleció la coordinación con la Policía de Entre Ríos, capacitando a más de 100 efectivos de la Policía Vial y de la Dirección de Delitos Rurales en tareas de control y fiscalización. Gracias a estos operativos, se logró erradicar el transporte y comercio ilegal de envases en rutas entrerrianas, garantizando que los residuos sean derivados únicamente a los Centros de Almacenamiento Transitorio (CAT) habilitados y gestionados por la Asociación Campo Limpio.
Clausuras y sanciones ejemplares en ambas costas
En el marco de estos controles, el gobierno provincial llevó adelante la clausura de dos centros de acopio clandestinos, uno en la costa del Paraná y otro en la costa del Uruguay. El operativo más relevante tuvo lugar sobre la ruta nacional 12, en la zona de Aranguren, donde se desmanteló un establecimiento que funcionaba de manera ilegal desde hacía más de diez años. A los responsables se les aplicó una multa histórica superior a los 46 millones de pesos, además de la obligación de realizar la recomposición y remediación ambiental del predio.
La coordinadora de Buenas Prácticas Agropecuarias, Gabriela Joubert, destacó que el programa permitió fortalecer el trabajo conjunto con municipios, comunas y juntas de gobierno de toda la provincia. En ese sentido, remarcó que las capacitaciones sistemáticas sobre la normativa vigente ponen especial énfasis en la prohibición absoluta de reutilizar o incinerar envases de fitosanitarios, una medida clave para proteger a las comunidades y promover una gestión responsable de los residuos.
Con estas políticas, el Gobierno de Entre Ríos ratifica su liderazgo nacional en la gestión de envases vacíos de fitosanitarios, integrando el desarrollo productivo con la preservación del patrimonio ambiental de la provincia.