Entre Ríos presentó su plan de internacionalización en el marco del Índice de Capacidades Internacionales
El Índice de Capacidades Internacionales (ICI), una herramienta que permite medir el grado de internacionalización de provincias y ciudades, fue presentado durante el Santa Fe Business Forum. En representación de la provincia, participó la directora de Relaciones Económicas Internacionales de Entre Ríos, Cynthia Cabrol, quien integró el panel “Herramientas para la inserción internacional”.
El ICI fue elaborado por el Centro de Estrategias Internacionales de Gobiernos y Organizaciones (CIG) de la Universidad Austral, con el apoyo de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI). El índice analiza el alcance internacional de regiones y localidades a partir de cuatro dimensiones clave y más de 40 indicadores, constituyéndose en una hoja de ruta para fortalecer los vínculos con el mundo.
En esta edición participaron las provincias de Córdoba, Entre Ríos, Jujuy y Santa Fe. Durante su exposición, Cabrol presentó el Plan de Internacionalización Productiva de Entre Ríos, basado en tres ejes fundamentales: desarrollo de capacidades exportadoras, promoción comercial internacional y cooperación internacional.
Asimismo, la funcionaria destacó que el ICI aporta un diagnóstico preciso de las políticas y capacidades existentes, permitiendo delinear acciones estratégicas para consolidar un modelo de internacionalización alineado al desarrollo territorial y productivo de la provincia.