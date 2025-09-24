Entre Ríos presentó la Oficina Móvil de Turismo para potenciar la promoción en todo el país
La Secretaría de Turismo de Entre Ríos lanzó oficialmente la Oficina Móvil, un dispositivo itinerante de promoción que recorrerá distintos destinos, ferias y eventos con el objetivo de acercar la oferta turística provincial a todo el país.
El acto de presentación se realizó este miércoles en Paraná, en el marco del Día Internacional de Turismo. La nueva unidad permitirá visibilizar la marca turística entrerriana a nivel nacional mediante activaciones en territorio, presencias en ferias y acompañamiento en celebraciones populares.
La iniciativa se enmarca en el Programa de Desarrollo e Integración de la Región de Salto Grande, ejecutado por la Unidad Ejecutora Provincial (UEP) dependiente de la Secretaría General de la Gobernación, a cargo de Mauricio Colello, con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Además, se articula con el proyecto del Aeropuerto de Concordia, cuya inauguración está prevista para el próximo viernes.
Del acto participaron el secretario de Turismo, Jorge Satto; el coordinador de la UEP, Gustavo Cusinato; la intendenta de Villa Elisa, Susana Lambert, en representación de los destinos entrerrianos; junto a referentes del sector privado e instituciones.
“Esta Oficina Móvil nos da la posibilidad de llevar nuestra oferta turística a distintos puntos con la calidad que la actualidad demanda, con accesibilidad e inteligencia, porque aquí están aplicadas las últimas tecnologías”, destacó Satto. Y agregó: “El gobernador Rogelio Frigerio, desde el inicio de su gestión, ha apostado al turismo como uno de los principales motores de desarrollo económico de la provincia, y venimos dando pasos concretos para que esto sea así”.
El tráiler está equipado con pantallas de alta definición, sonido e iluminación, módulos de informes turísticos, espacios para talleres, degustaciones, demostraciones culturales y presentaciones en vivo. Este formato versátil permitirá el contacto directo con visitantes y operadores, maximizando el impacto de la promoción turística en diferentes escenarios.
Por su parte, Cusinato explicó: “Simplemente ejecutamos las prioridades que nos fijó el equipo de la Secretaría de Turismo. Se planteó la necesidad de contar con un componente como el que estamos presentando hoy, para ser llevado a todas las fiestas y mostrar la provincia de Entre Ríos desde el ámbito turístico”. Además, anticipó que la unidad incorporará próximamente pantallas gigantes para ampliar sus prestaciones.
La intendenta Lambert celebró la iniciativa: “Estamos orgullosos y felices de que la provincia haya apostado a este proyecto porque significa que cada uno de nuestros destinos van a estar visibilizados en todo el territorio. Este trabajo mancomunado de provincia y municipios es lo que va a continuar posicionando a Entre Ríos como el gran destino turístico que es”.