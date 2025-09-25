Entre Ríos pone en marcha el Comité de Cuenca del arroyo Las Tunas
El Gobierno de Entre Ríos inició oficialmente el Comité de Cuenca del arroyo Las Tunas, un organismo previsto por la ley N° 9757, con el objetivo de frenar la contaminación y regenerar los ecosistemas de una de las cuencas más afectadas de la provincia. En la asamblea inaugural se designaron autoridades y se comenzó a debatir un plan de trabajo colaborativo.
El encuentro se realizó en el Centro Cultural “Juan L. Ortiz” de Paraná y contó con la participación de representantes de organismos públicos, municipios, vecinos, la Asamblea Ciudadana de Paraná y diversas entidades. Por unanimidad, el periodista y escritor Daniel Tirso Fiorotto fue elegido presidente, mientras que el investigador del Conicet, Rafael Lajmanovich, asumió como vocal en representación de las ONG.
Un paso decisivo
La secretaria de Ambiente de la provincia, Rosa Hojman, destacó la magnitud del desafío: “Somos conscientes de los problemas que enfrentamos. La contaminación del arroyo Las Tunas es una herida abierta, pero con la puesta en marcha de este Comité damos un paso firme y decidido para sanarla, con el compromiso de todos los sectores”.
Por su parte, el coordinador de Políticas Agropecuarias, José Basaldúa, remarcó la importancia de la colaboración: “Este espacio nos permitirá articular acciones con productores, vecinos y organizaciones para construir una cuenca más sustentable, buscando el equilibrio entre la producción y la preservación de nuestro patrimonio natural”.
El presidente electo, Tirso Fiorotto, subrayó que la gestión se basará en el consenso y la participación comunitaria. “Venimos a pedir perdón por lo que le hicimos en estas décadas a la cuenca de Las Tunas y a comprometernos para que esta asamblea ponga una bisagra y revierta este proceso de destrucción que nos avergüenza”, afirmó.