Entre Ríos participó en una nueva reunión del Consejo de Seguridad Interior
El ministro de Seguridad y Justicia de Entre Ríos, Néstor Roncaglia, tomó parte de una nueva jornada del Consejo de Seguridad Interior, que reunió en Buenos Aires a representantes de las áreas de seguridad de todas las provincias.
El encuentro contó con la presencia de la recientemente designada ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva; la ex titular de la cartera, Patricia Bullrich; el secretario de Lucha contra el Narcotráfico, Martín Verrier; y el subsecretario de Articulación Federal, Néstor Majul. La reunión tuvo como eje fortalecer el intercambio entre Nación y provincias para mejorar la articulación de acciones en la prevención y combate del delito.
Roncaglia valoró la instancia al afirmar: “Estuvimos presentes en una reunión más del Consejo de Seguridad Interior, donde intercambiamos con otras provincias y Nación una visión estratégica para reforzar las acciones de prevención. También se dio la presentación de la nueva ministra, con quien ya veníamos trabajando cuando estaba en la Secretaría. La seguridad es una prioridad y mantendremos el mismo rumbo como hasta ahora, porque es una prioridad que no sabe de ideologías ni colores políticos. El trabajo conjunto mejora la calidad de vida de los ciudadanos”.
Durante la jornada se abordaron los lineamientos de trabajo a seguir, se destacó la importancia de la coordinación interprovincial para brindar respuestas más rápidas en un territorio amplio y diverso, y se avanzó en la firma de convenios específicos, además de exponerse diversos temas vinculados a la seguridad.