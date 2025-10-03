Entre Ríos participó en un encuentro nacional para impulsar las Industrias Culturales y Creativas
En Buenos Aires se desarrolló un encuentro convocado por el Consejo Federal de Inversiones (CFI), orientado a la planificación de políticas de crecimiento y desarrollo para las Industrias Culturales y Creativas (ICC) en todo el país. La provincia de Entre Ríos estuvo representada por el secretario de Cultura, Julián Stoppello.
El objetivo central fue la construcción de una Hoja de Ruta Federal, destinada a articular la mirada nacional con las realidades provinciales. En ese marco, Stoppello destacó el valor de la articulación con el CFI: “En Entre Ríos nos ocupa explorar cada una de las alternativas disponibles para generar incentivos y nuevas herramientas que le ofrezcan oportunidades y sostenibilidad a los proyectos de cada uno de los sectores, aún en contextos complejos”.
Además, valoró la importancia de trabajar con una mirada federal para fortalecer el sector cultural y creativo tanto en la provincia como en todo el país.
La directora de Industrias Culturales y Creativas de Entre Ríos, Rocío Rezett, puso el foco en el acompañamiento directo a los emprendedores: “Nuestra tarea es conectar a los artistas y emprendedores con herramientas de profesionalización y crecimiento. Es una construcción colectiva que implementamos con capacitaciones, presencia en eventos y jornadas informativas sobre programas de financiación, entre otras iniciativas”.
Por su parte, el secretario general del CFI, Ignacio Lamothe, resaltó el carácter estratégico de la iniciativa: “La Hoja de Ruta es una herramienta dinámica de planificación. Por suerte, Argentina tiene una institución como el CFI que le permite congregar a distintos espacios políticos para pensar temas de largo plazo”.
Un sector estratégico para el desarrollo
Las Industrias Culturales y Creativas (ICC) son reconocidas a nivel global por su capacidad para generar crecimiento económico, empleo y proyección internacional.
De acuerdo con la UNESCO, las ICC abarcan actividades vinculadas a la producción, promoción y comercialización de bienes y servicios culturales, artísticos y patrimoniales. Generan cerca del 3 % del PBI mundial y en América Latina representan el 2,2 % del PBI regional, lo que subraya la necesidad de fortalecer este sector en las provincias argentinas.