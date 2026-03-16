Entre Ríos participó en la primera reunión nacional del Consejo de Seguridad Interior de 2026
El ministro de Seguridad y Justicia de Entre Ríos, Néstor Roncaglia, participó de la primera Reunión Nacional del Consejo de Seguridad Interior de 2026, que se llevó a cabo en la provincia de Córdoba y reunió a autoridades de seguridad de todo el país.
La jornada contó con representantes de las áreas de seguridad de todas las provincias argentinas y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en un encuentro destinado a coordinar políticas públicas y analizar estrategias en materia de seguridad.
El evento estuvo encabezado por la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva; el gobernador de Córdoba, Martín Miguel Llaryora; el ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros; y el secretario del Consejo de Seguridad Interior, Iván Velasco.
Durante la reunión se presentaron compromisos de trabajo conjunto entre Nación y las provincias, además de distintas exposiciones vinculadas a políticas de prevención del delito y herramientas de investigación criminal.
Entre los principales temas abordados se destacaron las leyes de Reiterancia y Antimafia, el Registro Nacional de Datos Genéticos, el funcionamiento de laboratorios de estupefacientes y la incorporación de dispositivos tecnológicos en unidades penales.
En ese marco, las provincias de Córdoba y Mendoza presentaron experiencias vinculadas a la reducción de homicidios, así como avances en la utilización de datos genéticos y el desarrollo de laboratorios balísticos para fortalecer las investigaciones criminales.