Entre Ríos participó en el encuentro regional contra la trata de personas
El Consejo de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de Trata y Tráfico de Personas estuvo presente en el primer encuentro regional para la lucha contra la trata, realizado en Santa Fe.
La jornada reunió a autoridades de la Región Centro, integrada por Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba, y fue el marco para la firma del acta constitutiva de la Mesa Permanente contra la Trata de Personas de la Región Centro, sesionando ad referendum.
La coordinadora del Consejo Provincial, Silvina Calveyra, participó junto a referentes de los tres distritos en un espacio que incluyó paneles temáticos con destacados expositores.
“A través de esta iniciativa se pretende fortalecer la articulación en la región centro de políticas públicas en materia de prevención, así como en la búsqueda de restitución de derechos y asistencia a víctimas del delito, en un trabajo conjunto entre las tres provincias”, expresó Calveyra.
El encuentro fue organizado por la Secretaría de Derechos Humanos de Santa Fe y contó con la participación del secretario de Derechos Humanos de esa provincia, Emilio Jaton; el titular de la mesa ejecutiva del Ente Región Centro e Integración de Entre Ríos, Jorge Chemes; y la representante santafesina, Claudia Giaccone.