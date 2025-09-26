Entre Ríos participó en Córdoba de un encuentro regional sobre embarazo en adolescentes
Referentes de Salud de Entre Ríos participaron en Córdoba de una jornada regional dedicada al cuidado de adolescentes que cursan embarazos, donde se compartieron estrategias, herramientas y desafíos para fortalecer las políticas públicas dirigidas a este grupo.
El encuentro se desarrolló en el marco del Día Mundial de Prevención del Embarazo No Intencional en las Adolescencias, conmemoración que se celebra cada 26 de septiembre, y fue organizado por el Ministerio de Salud de Córdoba y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA). Participaron representantes de La Pampa, Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos.
Durante la jornada, el equipo técnico de la Dirección de Salud Materno Infanto Juvenil (DSMJ) de Entre Ríos presentó las acciones provinciales para la detección y seguimiento de la gestación en adolescentes. Se resaltaron estrategias como la capacitación continua de equipos interdisciplinarios, la articulación con Educación, Copnaf y Justicia, y la implementación de asesorías en salud integral en establecimientos educativos secundarios.
El responsable de la División Infanto Juvenil de la DSMJ, Cristian Maldonado, destacó que Entre Ríos cuenta con el Programa Provincial de Salud Integral de las y los Adolescentes, que permite fortalecer, consensuar y rediseñar estrategias orientadas a este grupo, con énfasis en derechos, autonomía progresiva y educación para la prevención. Además, subrayó que se trabaja de manera integral, abordando la prevención de violencias, maternidades y paternidades responsables y ofreciendo consejería sobre métodos anticonceptivos.
Durante la presentación provincial, a cargo de Cristian Maldonado y Carina Romero, integrante del equipo técnico del programa, se identificaron como desafíos incrementar el seguimiento de las adolescentes embarazadas e involucrar al varón adolescente progenitor en los procesos de acompañamiento.
En la apertura del encuentro estuvieron presentes el ministro de Salud de Córdoba, Ricardo Pieckenstainer, junto a referentes locales de Maternidad y Adolescencia y la representante de UNFPA, Mariana Isasi. Las provincias acordaron también realizar reuniones virtuales periódicas para compartir indicadores sobre violencia sexual, resolución de eventos obstétricos y calidad de atención.