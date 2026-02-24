Entre Ríos participó del primer encuentro de Cofesa de 2026 y avanzan en la Campaña Antigripal
El ministro de Salud de Entre Ríos, Daniel Blanzaco, formó parte de la primera reunión ordinaria 2026 del Consejo Federal de Salud (Cofesa), realizada este lunes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El encuentro estuvo encabezado por el ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, y reunió a las máximas autoridades sanitarias del país para analizar los principales ejes de la agenda federal. Entre los temas destacados se abordó la planificación de la Campaña Antigripal 2026, además de cuestiones vinculadas al financiamiento y la organización del sistema sanitario.
Durante la reunión, Lugones subrayó la necesidad de sostener estos espacios de articulación entre Nación y provincias, con el objetivo de consolidar un marco de cooperación, unificar criterios y optimizar recursos en beneficio de la población.
En relación a la vacunación antigripal, se informó que este año se adelantará el lanzamiento de la estrategia, debido a que en Argentina el inicio de la temporada de virus respiratorios se registra cada vez más temprano. A esto se suma la circulación de una nueva variante de Influenza H3N2, lo que refuerza la necesidad de anticipar la inmunización para evitar cuadros graves y posibles impactos en los servicios de salud.
Desde la cartera sanitaria nacional ya comenzaron a distribuir las dosis a las provincias. Las jurisdicciones recibirán el primer envío en el transcurso de esta semana, con el objetivo de organizar la logística interna y dar inicio a la vacunación el próximo 11 de marzo.
Tras el encuentro, Blanzaco expresó: “Estos espacios de intercambio son fundamentales para que todas las jurisdicciones fijemos objetivos comunes y compartamos información estratégica. En este primer encuentro abordamos temas que son de gran interés sanitario, donde algunos, como la planificación de la próxima campaña antigripal, tienen un gran eco en la comunidad, pero también tratamos aspectos que hacen al financiamiento y sostenibilidad del sistema, como el tema de los convenios prestacionales con el PAMI, que si bien no son tan visibles para la ciudadanía, tienen un gran impacto al pensar en las políticas públicas de salud”.
En la agenda del Cofesa también se trabajó sobre el fortalecimiento de la Red Nacional de Emergencia, promoviendo la construcción de protocolos estandarizados para responder de manera estratégica ante eventuales situaciones de desastre.
Asimismo, se analizó la situación del PAMI y se convocó a las provincias a adherir al convenio que permitirá a los hospitales ingresar formalmente al nuevo circuito de facturación y pago de prestaciones.
Durante la jornada también se presentó el tablero de seguimiento del Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas; autoridades de la Sedronar expusieron los resultados del séptimo estudio nacional sobre consumo de sustancias psicoactivas en estudiantes secundarios realizado en 2025; y desde la Dirección Nacional de Salud Mental se brindaron detalles del nuevo Plan Nacional de Alzheimer y Trastornos Relacionados.