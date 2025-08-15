Entre Ríos participó del Consejo Federal de Educación y se aprobaron nuevos marcos para la Educación Técnica
La presidenta del Consejo General de Educación (CGE), Alicia Fregonese, representó a la provincia en la 144ª asamblea del Consejo Federal de Educación (CFE), donde se presentaron avances del Plan Nacional de Alfabetización y de la Educación Técnico Profesional (ETP).
El encuentro fue encabezado por el secretario de Educación del Ministerio de Capital Humano, Carlos Torrendell, con la participación de representantes de las 24 jurisdicciones educativas del país. El secretario general del CFE, José Thomas, detalló las actualizaciones de la Red Federal de Alfabetización, que incluyen la Resolución Nº 935, destinada a financiar formación para equipos técnicos, supervisores y directores, y la Resolución Nº 1.041, que crea el Programa Escuelas Alfa en Red, valida el listado de instituciones por jurisdicción y asigna fondos para la adquisición e impresión de materiales específicos para las aulas.
También se presentó el programa “Hacia la universalización de la jornada completa o extendida 1 Hora +”, que busca ampliar la jornada escolar en las escuelas primarias estatales. Actualmente, alcanza a 11.141 escuelas en 22 jurisdicciones, lo que representa el 59% de los establecimientos estatales del país.
La Subsecretaría de Información y Evaluación Educativa expuso el estado del Relevamiento Nacional de Personal Educativo (Renpe), que podrá ser completado a partir de octubre, para contar con datos actualizados que respalden la planificación de políticas públicas.
En el ámbito de la Educación Técnico Profesional, el Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET) aprobó nuevos marcos de referencia para sectores estratégicos. En agropecuaria se incorporan los perfiles de Productor de Flores de Corte y Follaje y Productor de Plantas en Vivero; en informática, el de Asistente de Soporte Informático; en minería, los de Perforista Minero, Asistente de Perforista Minero, Operador de Plantas de Tratamiento de Gas y Operador de Tratamiento de Crudo y Agua; y en el sector metalmecánico y eléctrico, el diseño curricular para Conservación de Ascensores y equipos fijos de transporte vertical.
Además, se presentó la Red Federal de Becas, destinada a garantizar el acceso, permanencia y egreso educativo, con la participación de referentes designados por cada jurisdicción y el Consejo de Universidades.
En materia de innovación curricular, se expusieron el programa nacional de Alfabetización Financiera, que incorporará la educación financiera de forma transversal, y el programa nacional de Habilidades Socioemocionales. En este marco, se convocó a docentes de todo el país a participar en septiembre de las capacitaciones: “Conceptos Básicos de la Educación Financiera” y “Didáctica para la Educación Financiera”.