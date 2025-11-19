Entre Ríos participó del cierre anual del Consejo Federal de Turismo y avanzó en la planificación 2026
La provincia de Entre Ríos, a través de la Secretaría General de la Gobernación, encabezada por Mauricio Colello, y de la Secretaría de Turismo, formó parte del último encuentro anual del organismo que coordina las políticas turísticas nacionales. Allí se realizó un balance del 2025 y se trabajó sobre los lineamientos para la próxima temporada y la planificación del 2026.
El secretario de Turismo de Entre Ríos, Jorge Satto, participó este martes de la 174° Asamblea del Consejo Federal de Turismo (CFT), presidida por el secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, Daniel Scioli, y por el presidente del CFT, Valentín Díaz Gilligan. El encuentro reunió a representantes de todas las provincias y reafirmó el carácter federal del organismo.
Satto destacó el valor del espacio para sostener la articulación entre jurisdicciones y la autoridad nacional en un año complejo: “Es el cierre de un año que fue difícil para el sector, con muchas complicaciones de la macroeconomía. En ese contexto, el Consejo Federal estuvo siempre muy nutrido en presencias, en temas, en debates”.
El funcionario resaltó la dinámica de trabajo sostenida durante el 2025: “Hay temas que se gestionaron, que se solucionaron; otros que no. Pero siempre se trataron. Eso es lo que tenemos que rescatar”. Entre los avances mencionó la gestión del feriado del 12 de octubre, originado en el CFT; el tratamiento del calendario escolar 2026, acordado con el Ministerio de Educación para que el ciclo lectivo comience después del fin de semana de Carnaval; y la definición del calendario de feriados del próximo año, que prevé 12 fines de semana largos para dar previsibilidad y fortalecer las estrategias de promoción turística.
Satto subrayó que el trabajo conjunto refleja “un funcionamiento armónico de todo el espectro de la dirigencia turística de las distintas provincias, en contacto con la autoridad máxima nacional, con la Cámara Argentina y con los distintos organismos que integran el sistema turístico”.
El cierre anual del CFT dejó definida una agenda de continuidad que se retomará en marzo de 2026, con el objetivo de profundizar la articulación federal y sostener políticas que impulsen la actividad turística en todo el país.
Además, la agenda institucional en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires incluyó la participación de Satto y del director General de Turismo, Sebastián Bel, en el encuentro de fin de año de la Cámara Argentina de Turismo (CAT), encabezado por su presidenta Laura Teruel, que reunió a empresarios, dirigentes y autoridades del sector. También formaron parte de una visita al Obelisco, junto a representantes turísticos de distintas provincias, invitados por el Ente de Turismo de Buenos Aires.