Entre Ríos participó del 104° Consejo Federal de Seguridad Vial realizado en Rosario
Entre Ríos fue una de las 22 jurisdicciones que participaron del 104° Consejo Federal de Seguridad Vial, realizado en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, donde se abordaron distintas estrategias para mejorar la seguridad en el tránsito y reducir los índices de siniestralidad vial.
El encuentro fue encabezado por la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y reunió a las principales autoridades de tránsito del país con el objetivo de planificar acciones conjuntas orientadas a la prevención de siniestros viales.
La Provincia de Entre Ríos estuvo representada por la directora general de Prevención y Seguridad Vial, Ana Elle, quien participó de las distintas instancias de trabajo junto a funcionarios de otras jurisdicciones.
La reunión fue organizada por la Región Centro, integrada por Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe, y contó con la presencia del director ejecutivo de la ANSV, Francisco Díaz Vega, el subdirector del organismo, Nicolás Bottini, y representantes de 22 jurisdicciones del país.
Además, en la apertura del encuentro participó el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro.
Durante la jornada se analizaron diversos ejes vinculados a la gestión de la seguridad vial, entre ellos la apertura de Centros Emisores de Licencias de conducir, el Plan estival de fiscalización 2026, el desarrollo de observatorios viales locales y un plan de modernización de sistemas para optimizar la gestión de la seguridad vial en todo el país.