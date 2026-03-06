Entre Ríos participó de un encuentro federal de autoridades sanitarias con la OPS
El ministro de Salud de Entre Ríos, Daniel Blanzaco, representó a la provincia en una reunión junto a autoridades sanitarias de distintas jurisdicciones del país y el director de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Jarbas Barbosa, con el objetivo de fortalecer la cooperación técnica y avanzar en estrategias conjuntas para mejorar los sistemas de salud.
El encuentro se realizó en Buenos Aires y reunió a representantes de 16 provincias, quienes analizaron desafíos comunes para los sistemas sanitarios, entre ellos el fortalecimiento de la atención primaria, el acceso a tecnologías sanitarias, el incremento de las coberturas de vacunación y el trabajo regional para la eliminación de enfermedades.
Durante la jornada, Jarbas Barbosa convocó a las jurisdicciones a sumarse a las iniciativas impulsadas por la OPS, orientadas a avanzar en la eliminación de enfermedades. En el caso de Argentina, explicó, esto implica trabajar para poner fin a la transmisión vertical de VIH, sífilis, hepatitis y Chagas, así como avanzar hacia la eliminación del cáncer cervicouterino y el control de la tuberculosis.
Asimismo, el titular del organismo internacional advirtió que en la región de las Américas la tasa de suicidio creció en los últimos 20 años, por lo que remarcó la importancia de reforzar las políticas de salud mental desde el primer nivel de atención.
En ese marco, Blanzaco valoró el espacio de intercambio entre las provincias y destacó la relevancia de contar con el acompañamiento de organismos internacionales en el desarrollo de políticas sanitarias.
“Estos espacios permiten compartir experiencias y avanzar en estrategias comunes para seguir fortaleciendo los sistemas de salud, teniendo en cuenta sobre todo las desigualdades territoriales en el acceso a la atención”, señaló el ministro.
Además, subrayó el aporte que representa la presencia de la OPS en este tipo de encuentros. “Contar con el acompañamiento de la Organización Panamericana de la Salud aporta cooperación técnica, una mirada regional y herramientas que contribuyen a mejorar la calidad de la atención y a consolidar sistemas de salud más integrados y equitativos”, afirmó.