Entre Ríos participó de la 50ª sesión del Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia
El Gobierno de Entre Ríos participó este martes en la 50ª sesión del Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia (Cofenaf), donde se presentaron las estrategias federales en primera infancia y protección de derechos. El encuentro puso en valor el trabajo articulado entre las provincias y los organismos nacionales.
Durante la jornada, autoridades nacionales y provinciales analizaron políticas conjuntas para fortalecer el cuidado, acompañamiento y promoción de derechos de niñas, niños y adolescentes en todo el país.
La ministra de Desarrollo Humano, Verónica Berisso, afirmó: “Este tema nos debe involucrar a todos los estamentos del Estado”. En esa línea, explicó que “en la mesa interministerial, donde participan todos los organismos vinculados a la niñez, trabajamos de forma articulada con municipios, comunas y Unicef, para garantizar que todos los niños de la provincia tengan los mismos derechos”.
Por su parte, la presidenta del Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf), Clarisa Sack, destacó: “Estos encuentros son una oportunidad para poner en común los desafíos que enfrentamos cada día y reforzar el compromiso colectivo de seguir trabajando por los derechos de la niñez y la adolescencia”.
Además, se abordaron avances del Programa de Acompañamiento para el Egreso de Jóvenes sin Cuidados Parentales, el relevamiento de niños en residencias socioeducativas y las guías de prevención sobre apuestas en línea y cuidados en entornos digitales, ejes centrales de las políticas actuales en materia de niñez.