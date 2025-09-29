Entre Ríos participa en la Final Nacional de los Juegos Evita con 360 jóvenes atletas
La delegación de Entre Ríos viajó este domingo a Mar del Plata con 360 atletas menores de 17 años que representarán a la provincia en la Final Nacional de los Juegos Evita, donde competirán en 36 disciplinas. La presencia entrerriana es fruto de una política deportiva sostenida por el gobierno provincial, desde la Secretaría General de la Gobernación, a través de la Secretaría de Deportes, con el acompañamiento del gobierno nacional.
En horas de la tarde partieron desde distintos puntos de la provincia los colectivos que trasladan a la delegación, que este lunes se reunirá con representantes de todo el país y cumplirá con las acreditaciones oficiales.
La delegación está encabezada por el secretario de Deportes, Sebastián Uranga; el director General de Deporte Social y Educativo, Ricardo Lupi; y la directora de Deporte Adaptado, Roxana Villagra.
El secretario general de la Gobernación, Mauricio Colello, valoró el compromiso de las familias, entrenadores, profesores y clubes, y deseó éxitos a los atletas. Cabe recordar que junto al gobernador Rogelio Frigerio, entregaron la indumentaria oficial a parte de la delegación días atrás.
En este marco, Uranga remarcó: “Estos Juegos son mucho más que una competencia: son un espacio de encuentro, de inclusión y de formación en valores. Cada joven que viaja a Mar del Plata representa el esfuerzo de su familia, de su club y de su comunidad, y desde el gobierno provincial trabajamos para que tengan las mismas oportunidades que los chicos de todo el país”.
La participación provincial es posible gracias a un esfuerzo económico sostenido con recursos propios y con el apoyo nacional, lo que permite garantizar la inclusión de miles de jóvenes en este evento federal.
Un total de siete colectivos trasladaron a los deportistas, quienes se alojarán en hoteles cercanos a la playa y contarán durante toda la semana con hospedaje, alimentación, asistencia médica y la coordinación permanente de un equipo especializado.
Las competencias comenzarán el martes 30 de septiembre y se extenderán hasta el sábado 4 de octubre, abarcando 29 disciplinas convencionales y 7 adaptadas. Los escenarios principales serán el CEF N.º 1, el Emder, el complejo Punta Mogotes y la Playa Popular, junto a otras 26 instituciones que abrirán sus puertas para la competencia más importante del deporte juvenil argentino.