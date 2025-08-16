Entre Ríos mostró su potencial de inversión turística en la Expo Real Estate 2025
La provincia de Entre Ríos participó los días 13 y 14 de agosto en la Expo Real Estate, la feria de negocios inmobiliarios más importante de América Latina, realizada en el Hotel Hilton de Buenos Aires. El evento reunió a más de 15.000 visitantes, 150 stands y 300 oportunidades de inversión, y permitió a la provincia consolidar su perfil como destino de negocios, turismo e inversión.
La presencia entrerriana fue impulsada por Entre Ríos Inversiones, con el acompañamiento de la Secretaría de Turismo y el Ministerio de Hacienda y Finanzas. La provincia se presentó con un stand institucional, siendo la única representada de esa manera en la muestra, gracias al trabajo conjunto con inmobiliarias, desarrolladores, el Colegio de Corredores Inmobiliarios de Entre Ríos y la participación de funcionarios como Jorge Satto, secretario de Turismo, y Fabián Boleas, ministro de Hacienda y Finanzas.
En este marco, se expusieron proyectos innovadores, oportunidades de desarrollo, ubicaciones estratégicas e inversiones inmobiliarias, en línea con los lineamientos del gobernador Rogelio Frigerio y del secretario de la Gobernación Mauricio Colello, quienes promueven la articulación público-privada y la simplificación de trámites para acompañar inversiones.
“Hubo muchas consultas e interés por las inversiones que se pueden hacer en la provincia, que cuenta con un gran estímulo como es el Régimen de Incentivo a las Nuevas Inversiones (RINI). Esta ley otorga exenciones impositivas por 15 años en Ingresos Brutos, Impuesto Inmobiliario e Impuesto Automotor, además de tarifas diferenciales en energía eléctrica. Todo esto habla del esfuerzo que está haciendo la provincia para incentivar inversiones, eliminar tasas y simplificar trámites, haciendo un Estado facilitador”, destacó Satto.
La participación en Expo Real Estate reafirma el compromiso de Entre Ríos de fortalecer al turismo como motor de desarrollo, generador de empleo y fuente de nuevas oportunidades.
Cabe recordar que en junio pasado, la Secretaría de Turismo presentó la Guía de Oportunidades de Inversión Privada en Turismo, que reúne 41 proyectos detectados mediante un mapeo territorial realizado con el acompañamiento del Consejo Federal de Inversiones (CFI). El material está disponible para consulta en www.entrerios.tur.ar/invertiener.