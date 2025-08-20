Entre Ríos moderniza su sistema tributario: Boleta Digital y pago con DNI
El Gobierno de Entre Ríos avanza con una política integral de modernización, digitalización y eficiencia, eliminando la impresión de boletas en papel a través de ATER, que ahora ofrece múltiples alternativas para que los contribuyentes puedan cumplir con sus obligaciones.
Una de las principales innovaciones es que ya es posible pagar impuestos solo con el DNI. Para ello, se puede acudir a cualquier sucursal de Entre Ríos Servicios o Plus Pagos Servicios, donde al presentar el DNI (o número de partida/dominio o CUIT) se informa el monto adeudado y se puede elegir qué obligación abonar y con qué medio de pago: efectivo, tarjeta de débito o billeteras virtuales.
Boleta Digital: más simple y práctica
La adhesión a la Boleta Digital no es obligatoria, pero sí la opción más cómoda para mantenerse al día con los impuestos. El trámite se puede realizar de dos maneras:
- Escaneando un código QR que figura en la última boleta impresa recibida.
- En la web oficial de ATER, en la sección “Adhesión a la Boleta Digital”.
Una vez adherido, el contribuyente puede recibir la boleta directamente en su correo electrónico o descargarla desde la web oficial de ATER.
Opciones de pago disponibles
ATER pone a disposición diferentes alternativas para abonar impuestos:
- Pago presencial sin boleta: en Entre Ríos Servicios o Plus Pagos Servicios, solo presentando DNI, CUIT o número de partida/dominio.
- Pago online: a través de Home Banking (Red Link y Banelco) o desde PlusPagos.com y su aplicación, con tarjeta de débito o QR de billeteras virtuales.
- Débito automático: con adhesión a una cuenta bancaria.
- Cajeros automáticos: en la red habilitada.
Canales de contacto y asistencia
Los contribuyentes cuentan con diversos canales de consulta:
- Teléfono: 0810-888-2837 (Servicio de Asistencia al Ciudadano), de lunes a viernes de 8 a 13 h.
- Correo electrónico: consultas@ater.gob.ar.
- Sitio web oficial: www.ater.gob.ar, disponible las 24 horas, los 365 días del año.
- Atención presencial: en oficinas y receptorías de ATER en toda la provincia.
Con estas medidas, el Gobierno provincial busca reducir el uso de papel, simplificar trámites y optimizar la experiencia del contribuyente.