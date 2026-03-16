Entre Ríos llevará su oferta turística a Montevideo del 18 al 20 de marzo
El Ente Mixto de Turismo de Entre Ríos llevará a cabo una activación promocional en Montevideo entre el 18 y el 20 de marzo, con el fin de presentar la oferta turística de la provincia y estrechar la relación con el mercado uruguayo. Esta actividad marcará la primera salida internacional de la Oficina Móvil de Turismo.
La propuesta busca posicionar a Entre Ríos en el ámbito turístico uruguayo, en el marco de la Semana de Turismo, que precede a la Semana Santa y representa uno de los períodos de mayor actividad turística en la región.
La agenda de actividades incluirá acciones en espacios públicos, interacción directa con potenciales visitantes y encuentros institucionales con medios de comunicación y operadores turísticos de Uruguay, uno de los principales mercados emisores hacia la provincia.
Las actividades comenzarán el miércoles en el sector de las Letras de Montevideo, un punto emblemático de la capital uruguaya. El jueves, la promoción continuará en la Rambla, donde la Oficina Móvil ofrecerá información sobre destinos, atractivos y experiencias turísticas entrerrianas a residentes y turistas.
El viernes, la agenda culminará con una rueda de prensa en la División Turismo de la Intendencia de Montevideo, donde se realizará una presentación institucional de Entre Ríos ante medios y operadores turísticos con el objetivo de fortalecer vínculos comerciales y promover la inclusión de la oferta provincial en circuitos y paquetes turísticos.
La delegación que viajará a Montevideo estará compuesta por representantes de las diez microrregiones turísticas de Entre Ríos, quienes presentarán sus propuestas para la Semana Santa y la temporada baja, destacando la diversidad de destinos y experiencias que la provincia tiene para ofrecer.
Entre los productos turísticos que serán promocionados se encuentran el termalismo, el turismo de naturaleza, la gastronomía, los viñedos, los parques aéreos y diversas actividades de aventura. Esta acción forma parte de una agenda de promoción internacional que el Ente Mixto de Turismo de Entre Ríos planea fortalecer durante 2026.