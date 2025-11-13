Entre Ríos lidera un plan innovador de bosques con ganadería integrada
Entre Ríos avanza en la implementación de un plan de Manejo de Bosques con Ganadería Integrada (MBGI), una iniciativa pionera que busca compatibilizar la producción ganadera con la conservación de los ecosistemas naturales.
El proyecto se enmarca en la carta acuerdo firmada entre la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO); a través del programa Pago por Resultados de REDD+ (Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de los Bosques).
En este marco, la coordinación de Bosque Nativo, perteneciente a la Secretaría Provincial de Agricultura, Ganadería y Pesca, asumió la responsabilidad técnica de formular el plan en Entre Ríos, con el acompañamiento de actores locales y el aval institucional del Comité Técnico Provincial MBGI, el consejo consultivo y la unidad de gestión del proyecto junto a la FAO.
El primer sitio piloto seleccionado se ubica en la zona de Raíces Este, departamento Villaguay, donde se están desarrollando las acciones iniciales del plan. La implementación del plan MBGI tiene como propósito impulsar una transformación productiva sustentable, que reduzca el impacto ambiental y promueva la conservación del bosque nativo, integrando rentabilidad, equilibrio ecológico y sostenibilidad a largo plazo.
Entre las actividades iniciales, los equipos técnicos llevan adelante un mapeo y relevamiento integral de información socioeconómica y ambiental, que incluye cartografía detallada, inventario forestal, diagnóstico social y plan de monitoreo a largo plazo. Para fortalecer la adopción del modelo, el programa prevé líneas de financiamiento específicas para productores ganaderos, destinadas a cubrir etapas que van desde el diseño de los planes hasta su ejecución. Las inversiones comprenden infraestructura productiva y de manejo, tratamientos silviculturales en los bosques nativos y asistencia técnica permanente.
La propuesta técnica es liderada por la coordinadora de Bosque Nativo, Andrea Cislaghi, y su equipo, integrado por Paola Racig y Luciano Casermeiro; con la colaboración de Cristian Borghello, técnico de la Dirección de Producción Animal. El objetivo central es integrar la producción ganadera y forestal bajo criterios de sustentabilidad económica y ambiental permanente.
En paralelo, la Coordinación de Bosque Nativo amplía su alcance mediante la asistencia técnica a proyectos comunitarios en la localidad de Guardamonte, departamento Tala, desarrollados junto a organismos internacionales y organizaciones sociales.
Estas iniciativas apuntan a fortalecer las economías locales, restaurar ambientes degradados y promover la justicia social y la transición generacional, asegurando que los beneficios de la gestión sostenible lleguen a toda la comunidad.