Entre Ríos lanzó la segunda edición de su programa de Formación en Atención Ciudadana
En el auditorio de UPCN en Paraná se realizó el lanzamiento de la segunda edición del programa “Entre Ríos desde adentro”, una propuesta de capacitación destinada a fortalecer las áreas estatales que brindan atención directa a la ciudadanía. Del encuentro participaron representantes y agentes de los organismos que integrarán esta nueva etapa formativa.
La apertura contó con la presencia del secretario general de la Gobernación, Mauricio Colello; la ministra de Desarrollo Humano, Verónica Berisso; la secretaria de Participación y Atención Ciudadana, Valentina Götte; y el secretario general de UPCN, José Allende, junto a otras autoridades provinciales y gremiales.
El programa, impulsado por la Secretaría de Participación y Atención Ciudadana, combina instancias presenciales, híbridas y virtuales, y está dirigido a trabajadores de áreas clave en la atención al público: Ministerio de Desarrollo Humano, Ministerio de Desarrollo Económico, UPCN, Copnaf, Iprodi, Cafesg, Registro General del Notariado y Registros y Archivos, entre otras. La continuidad del proyecto responde al impacto positivo de la primera edición, en la que más de 600 agentes estatales destacaron la utilidad de los contenidos.
Durante el acto, Mauricio Colello subrayó la necesidad de fortalecer la gestión estatal a través de la formación. “Todos los procesos son mejorables… estamos acá para capacitarnos y fortalecer las capacidades de los agentes de atención, que son la cara del gobierno ante el vecino”, afirmó. También sostuvo que estas mejoras repercuten directamente en “una mejor atención para los entrerrianos”.
A su turno, Valentina Götte valoró la amplia participación y el compromiso de los trabajadores. Destacó que la iniciativa busca “transformar el Estado desde adentro y optimizar el servicio público”, y adelantó que “para fin de año ya vamos a haber capacitado a más de 1.000 agentes del Estado entrerriano”.
Por parte del Ministerio de Desarrollo Humano, Verónica Berisso resaltó el rol estratégico de las áreas de atención como “la puerta de entrada al Estado”, y celebró la participación de los agentes: “cada uno de ustedes saldrá fortalecido y no saldrán iguales de estas capacitaciones”, expresó.
Finalmente, el secretario general de UPCN, José Allende, destacó el vínculo entre formación y calidad del servicio: “La capacitación es fundamental… quienes realmente saben cómo modificar las cosas cotidianas que hacen simple o compleja la gestión de un ciudadano son ustedes”, afirmó.
La Secretaría de Participación y Atención Ciudadana, junto a la Dirección de Formación y Transformación que encabeza Santiago Villarraza, continúa consolidando un espacio de capacitación orientado a promover una atención más cercana, humana y eficiente, reforzando la relación entre el Estado provincial y la ciudadanía.