Entre Ríos lanzó la campaña arrocera 2025/26 con medidas para fortalecer la competitividad del sector
En San Salvador se llevó a cabo el lanzamiento oficial de la campaña arrocera 2025/26, con la participación de productores, autoridades provinciales y representantes de la cadena arrocera. El evento, realizado en el campo semillero de la Asociación Plantadores de Arroz (APA), en Colonia La Perla, reunió a referentes del sector en una jornada que incluyó dinámicas a campo y exhibición de maquinaria.
El secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de Entre Ríos, Raúl Boc Hó, encabezó el acto y transmitió el mensaje del gobernador, destacando el rol estratégico del agro para el desarrollo provincial. “Este gobierno tiene muy en claro que el campo es la palanca fundamental para el desarrollo de nuestra provincia”, afirmó, antes de detallar las principales medidas implementadas para mejorar la competitividad del sector arrocero.
Entre ellas, subrayó la reducción tributaria, que incluye la baja en términos reales del Impuesto Inmobiliario Rural, la eliminación de más de 100 tasas y la disminución de alícuotas de Ingresos Brutos y del Impuesto al Sello en la compra de maquinaria. También mencionó la reducción de la tarifa eléctrica arrocera, que baja el costo fijo al 10 % durante los meses sin riego, con un aporte provincial superior a los 2 mil millones de pesos.
Boc Hó además remarcó las inversiones en infraestructura rural y portuaria, como la mejora de caminos rurales, las obras en el puerto de Concepción del Uruguay y la inclusión del brazo del Paraná Guazú en el dragado de la Hidrovía, lo que permitirá alcanzar 34 pies de calado y potenciar la actividad de los puertos entrerrianos, especialmente el de Ibicuy.
“Estas acciones son parte de una visión de provincia que apuesta a producir más, generar empleo genuino y aprovechar el potencial exportador de nuestros sectores agroindustriales”, concluyó el funcionario.
El encuentro reafirmó el trabajo conjunto entre el sector público y privado y la relevancia del arroz como motor productivo y social del centro norte entrerriano.