Entre Ríos lanzó la Academia Cardano y se convierte en referente regional en formación blockchain
El Gobierno de Entre Ríos presentó oficialmente la Academia Cardano, la plataforma educativa de la Fundación Cardano, tras la firma de un acuerdo de colaboración que la convierte en la primera jurisdicción de Latinoamérica en contar con este recurso completamente traducido al español. La iniciativa se enmarca en la decisión del gobierno provincial de impulsar la capacitación en herramientas digitales orientadas a las nuevas demandas laborales.
El lanzamiento se realizó en el SUM de la sede Oro Verde de la Facultad de Ciencia y Tecnología (FCyT) de la UADER, en un acto encabezado por la Secretaría General de la Gobernación y la Secretaría de Modernización. La propuesta sitúa a Entre Ríos como una jurisdicción clave en la adopción de tecnologías emergentes, especialmente en el ecosistema blockchain, fortaleciendo su posicionamiento dentro de la economía del conocimiento.
Con la incorporación de la Academia Cardano —la primera iniciativa de formación en blockchain integrada al ecosistema provincial— Entre Ríos consolida su liderazgo y se posiciona como la provincia con mayor oferta de cursos de habilidades digitales del país.
El secretario general de la Gobernación, Mauricio Colello, destacó la importancia estratégica de este avance y subrayó: “Esta decisión de ofrecer formación digital de vanguardia apunta a alinear a la provincia con las demandas de trabajo actuales”. Enfatizó además que “la incorporación de la Academia Cardano es un paso trascendental que nos posiciona como pioneros en materia digital”.
Por su parte, el secretario de Modernización, Emanuel Gainza, remarcó el impacto de esta política educativa: “Hoy Entre Ríos es la provincia con mayor oferta de cursos de habilidades digitales de Argentina”, lo que consolida a la provincia “como referente de la economía del conocimiento”.
El decano de la FCyT, Juan Pablo Filipuzzi, celebró la realización de esta primera presentación nacional: “Para la Facultad es un orgullo ser la sede de la primera presentación nacional de la Academia Cardano, ya que nuestro objetivo es funcionar como un catalizador de la innovación y la adopción de tecnologías Web3”, resaltó. Agregó que la institución busca ofrecer una oferta educativa de vanguardia que prepare a estudiantes y comunidad para el futuro digital.
Desde la Fundación Cardano, Rafael Fraga, responsable de desarrollo de negocio para Latinoamérica, valoró el trabajo conjunto con Entre Ríos y afirmó que la provincia “marca un precedente regional al ser la primera en Latinoamérica en contar con la Academia Cardano completamente traducida al español”.
La capacitación ofrece entre 10 y 12 horas de contenido en video, gamificación y certificación profesional. Inscripción: https://forms.comunicacionentrerios.com/f/287/cursosblockchain