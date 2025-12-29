Entre Ríos lanzó el Registro Provincial de Economía del Conocimiento con beneficios fiscales y energéticos
Este lunes, en el Mirador Tec de Paraná, se concretó la apertura del Registro Provincial de Economía del Conocimiento, una herramienta impulsada por el Gobierno de Entre Ríos para promover a las empresas del sector mediante reducciones fiscales, desgravaciones impositivas y descuentos en la tarifa eléctrica, entre otros incentivos.
La iniciativa consiste en un trámite ágil, sencillo y completamente digital, que nuclea a las firmas dedicadas a actividades intensivas en el uso del conocimiento y la digitalización de la información. La inscripción es gratuita y se realiza a través del portal Mi Entre Ríos, permitiendo acceder a los beneficios previstos en la Ley Provincial Nº 10.895 y su modificatoria Nº 11.152.
En ese marco, el ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo, sostuvo que “nuestra visión de la economía del conocimiento es que sea independiente en sí misma, pero a la vez transversal a todas las actividades; su desarrollo permite agregar valor en todas las cadenas productivas e industriales”.
Ante representantes del Estado provincial, empresarios, entidades de la producción, el trabajo y el comercio, y del ámbito académico, Bernaudo remarcó: “Desde ese lugar de mejora de la eficiencia, es que el gobernador Rogelio Frigerio quiso poner a disposición estas herramientas para promocionar a la economía del conocimiento, beneficiando a las empresas”.
Por su parte, el secretario de Ciencia, Tecnología e Innovación, Walter Sione, explicó que “el registro está abierto y su acceso es totalmente digital; es un instrumento que simplifica la gestión y busca tanto mejorar la competitividad mediante incentivos, como aportar al desarrollo de un ecosistema tecnológico entrerriano”. Además, destacó que se trata de “un sector que a nivel nacional exporta casi 10.000 millones de dólares al año, crece sostenidamente y genera más de 280.000 empleos registrados”, y subrayó la importancia de retener los talentos formados en las universidades de la provincia.
En tanto, el director de Economía del Conocimiento, Matías Ruiz, precisó que “el objetivo central del registro es que sea accesible para las empresas, brindando beneficios impositivos como la desgravación del 100 por ciento de Ingresos Brutos provinciales, además de reducciones en el inmobiliario, los sellos y la tarifa eléctrica”. También anticipó que “esperamos que en 2026 más empresas puedan anotarse para aprovechar estas ventajas y fortalecer el intercambio entre el sector privado y el Estado para mejorar las políticas públicas”.
A quiénes está dirigido el registro
Durante la presentación se detalló que el registro está destinado a personas jurídicas radicadas en Entre Ríos, o con domicilio de desarrollo de actividades en la provincia, vinculadas al software y servicios informáticos y digitales, así como a la producción y postproducción audiovisual.
También incluye a empresas relacionadas con la biotecnología, bioeconomía, biología, bioquímica, microbiología, bioinformática, biología molecular, neurotecnología e ingeniería genética. Asimismo, abarca actividades de geoingeniería, ensayos, análisis de servicios geológicos y de prospección, electrónica y comunicaciones, servicios profesionales de exportación, industrias satelitales y aeroespaciales, tecnologías espaciales e ingeniería para la industria nuclear.
El alcance se extiende además a sectores de industria 4.0, manufactura aditiva, inteligencia artificial, robótica e Internet industrial, Internet de las cosas, sensores, realidad aumentada y virtual, y servicios de investigación y desarrollo.