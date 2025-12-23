Entre Ríos lanzará en 2026 una nueva etapa de formación docente con foco en inteligencia artificial
Luego de haber capacitado durante 2025 a más de 10.000 docentes en toda la provincia a través del programa Enseñar Conectados, el Gobierno de Entre Ríos anunció que avanzará con una nueva instancia de formación docente, orientada específicamente al uso de la inteligencia artificial en las aulas.
La iniciativa fue analizada en un encuentro de trabajo encabezado por autoridades de la Secretaría de Modernización, dependiente de la Secretaría General de la Gobernación, junto al nuevo presidente del Consejo General de Educación (CGE), Carlos Cuenca. Durante la reunión se realizó un balance del desarrollo del programa Enseñar Conectados y se definieron los lineamientos de una agenda de capacitación docente para 2026, centrada en la incorporación de tecnologías de inteligencia artificial con fines pedagógicos.
Desde el Gobierno provincial destacaron que el programa Enseñar Conectados se consolidó como una de las principales políticas de formación en competencias digitales para educadores, alcanzando a miles de docentes de distintos niveles y modalidades del sistema educativo entrerriano.
En ese marco, se confirmó que la segunda etapa del programa, prevista para el próximo año, estará enfocada en el uso práctico y responsable de herramientas de inteligencia artificial aplicadas al aula, con un enfoque pedagógico que acompañe y fortalezca las prácticas de enseñanza.
Al referirse a esta nueva línea de trabajo, el secretario general de la Gobernación, Mauricio Colello, subrayó la necesidad de articular tecnología, formación docente y una mirada estratégica de largo plazo “para que la provincia esté preparada para los desafíos del siglo XXI”.
Por su parte, el presidente del CGE, Carlos Cuenca, sostuvo que “la educación no puede quedar al margen de los cambios tecnológicos que atraviesan la sociedad”, y remarcó la importancia de incorporar la inteligencia artificial en la formación docente como una herramienta clave para fortalecer las prácticas pedagógicas y preparar a los estudiantes para los desafíos del presente y del futuro.
En la misma línea, el secretario de Modernización, Emanuel Gainza, afirmó que “existe un mandato claro del gobernador de llevar a Entre Ríos al siglo XXI, lo que implica no solo modernizar el Estado, sino también acompañar al sistema educativo con capacitación y tecnología, entendiendo a la inteligencia artificial como una gran oportunidad para ese proceso”.
De este modo, el Gobierno de Entre Ríos reafirma su decisión de impulsar políticas públicas que integren educación y tecnología, fortaleciendo la formación docente y promoviendo una educación pública preparada para una sociedad cada vez más digital.