Entre Ríos lanza su Temporada de Verano 2026 en Buenos Aires
La Secretaría General de la Gobernación, a cargo de Mauricio Colello, presentará este viernes la Temporada de Verano 2026 de Entre Ríos en la Casa de Entre Ríos, en un acto encabezado por el gobernador Rogelio Frigerio, el secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, Daniel Scioli, y el secretario de Turismo provincial, Jorge Satto.
El lanzamiento, dirigido a medios de comunicación, creadores de contenido, autoridades nacionales, provinciales y municipales, y referentes del sector turístico, se realizará a las 11 horas en la sede ubicada en Suipacha 844, en la Ciudad de Buenos Aires.
La promoción tendrá como eje central la campaña “Carpincheá tu verano en Entre Ríos”, que posiciona al Carpincho como imagen oficial de la temporada, luego de haberse convertido en un símbolo de identidad y en una herramienta estratégica para promocionar la diversidad turística del territorio entrerriano.
Durante la presentación se exhibirá la propuesta integral de las 10 microrregiones de la provincia, destacando sus atractivos: playas, termas, naturaleza, gastronomía, actividades recreativas y servicios turísticos. Asimismo, se pondrá en valor el calendario de fiestas populares y carnavales, uno de los motores más importantes de la agenda cultural y turística de Entre Ríos.
Como parte de la estrategia de posicionamiento en el principal mercado emisor de turistas del país, se realizará en simultáneo una activación promocional en el microcentro porteño. Un colectivo de Flecha Bus, ploteado con la campaña, recorrerá puntos estratégicos acompañado por El Carpincho, promotores turísticos y representantes de las microrregiones, generando interacción con transeúntes y contenido para medios y redes.
Este lanzamiento se concretará un día después de la Noche de las Casas de Provincia, instancia en la que Entre Ríos también participará con acciones de difusión. La actividad dará inicio a la agenda de promoción estival que la Secretaría de Turismo desplegará en los principales mercados emisores de Argentina y la región.