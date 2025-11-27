Entre Ríos lanza su temporada de verano 2026 en Buenos Aires con “Carpincheá tu verano”
El Gobierno de Entre Ríos presentará este viernes la temporada estival 2026 en la Casa de Entre Ríos en Buenos Aires. La actividad, organizada por la Secretaría General de la Gobernación, a cargo de Mauricio Colello, y la Secretaría de Turismo, tendrá una mesa expositora encabezada por el gobernador Rogelio Frigerio. El encuentro comenzará a las 10.30.
La jornada estará dirigida a medios de comunicación, creadores de contenido, referentes del turismo y autoridades nacionales, provinciales y municipales. Además, incluirá una intervención en la vía pública con la presencia de la mascota oficial, El Carpincho, como parte del despliegue promocional.
El eje central será la campaña “Carpincheá tu verano en Entre Ríos”, que instala a El Carpincho como imagen de la temporada. El panel principal reunirá a Rogelio Frigerio, al secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, Daniel Scioli; al secretario general de la Gobernación, Mauricio Colello, y al secretario de Turismo provincial, Jorge Satto.
De forma simultánea, la promoción se trasladará al microcentro porteño arriba de un colectivo de Flecha Bus ploteado con la campaña. El vehículo recorrerá puntos clave acompañado por El Carpincho, promotores turísticos y representantes de las microrregiones entrerrianas para generar impacto directo en la vía pública.
La actividad marcará el inicio de la agenda de promoción turística que la Secretaría de Turismo de Entre Ríos desplegará en los principales mercados emisores del país y la región de cara al verano.