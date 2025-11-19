Entre Ríos lanza por primera vez un financiamiento histórico para proyectos audiovisuales
El Gobierno de Entre Ríos, a través del Instituto Autárquico Audiovisual de Entre Ríos (Iaaer), anunció por primera vez en su historia la apertura de cinco líneas del Fondo de Fomento Audiovisual de Entre Ríos (Foaer), destinadas a fortalecer y acompañar a la comunidad realizadora de la provincia.
Se trata de una decisión histórica, ya que es la primera vez que se activan las líneas de financiamiento creadas por la Ley Nº 10.937 de Fomento a la Producción Audiovisual Entrerriana (2021), cuyo objetivo es impulsar, promover y consolidar el desarrollo de la producción audiovisual en todo el territorio provincial.
El ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso, destacó que “nuestra política audiovisual integra líneas fuertes que no todas las provincias tienen: un instituto autárquico, un festival internacional de cine que comienza en pocos días y una ley de fomento que refleja la voluntad de los entrerrianos de jerarquizar al cine como industria. Con este marco coherente y articulado, hoy podemos lanzar estas líneas de financiamiento que esperamos hagan realidad el sueño de muchos realizadores”.
Por su parte, el presidente del Iaaer, Maximiliano Schonfeld, señaló que “esta es una respuesta a una demanda del sector, que hoy se traduce en una inversión directa al cine, a la generación de empleo, a la posibilidad de que nuestras historias lleguen a todas partes del mundo y a la consolidación de Entre Ríos como un polo de producción”.
Líneas de financiamiento disponibles
Las convocatorias están abiertas para personas físicas y jurídicas inscriptas en el Registro Público de la Industria Audiovisual de Entre Ríos (Repia), con domicilio legal en la provincia por al menos dos años. Las líneas incluyen:
– Producción de cortometrajes
– Producción de largometrajes
– Producción de documental
– Postproducción de largometraje
– Coproducción minoritaria de largometraje
Las bases y condiciones pueden consultarse en las redes oficiales del Iaaer y en el enlace: Reglamentos_2025.
Las inscripciones estarán abiertas hasta el 7 de diciembre a las 23:59, mediante los siguientes formularios online:
– Cortometraje: https://forms.gle/UHNG4iWtbavghaHQ7
– Largometraje: https://forms.gle/6yWcfMTWCXdzKimi9
– Postproducción de largometraje: https://forms.gle/7wNZvZM3BbaRS9is9
– Documental: https://forms.gle/EwJGiUBtoSG8syQw6
– Coproducción minoritaria: https://forms.gle/3ffkKZDuK2V6AaEb6