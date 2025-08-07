Entre Ríos lanza la Huawei ICT Academy con cursos gratuitos en tecnologías clave del futuro
El Gobierno de Entre Ríos se convirtió en la primera del país en contar con la Huawei ICT Academy en funcionamiento, una iniciativa global que ya alcanzó a más de 2 millones de estudiantes en 110 países. El lanzamiento oficial se concretó a partir de un acuerdo entre el Gobierno provincial, Huawei Argentina y la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader).
El acto tuvo lugar en la Facultad de Ciencia y Tecnología (FCyT) de Uader, ubicada en Oro Verde. Allí se anunció una oferta inicial de 10 cursos virtuales, gratuitos y asincrónicos, centrados en áreas como inteligencia artificial, redes 5G, computación en la nube, big data y análisis de datos. La formación está destinada a estudiantes, docentes, profesionales y público en general, sin requerir conocimientos técnicos previos.
El secretario de Modernización de Entre Ríos, Emanuel Gainza, valoró la iniciativa al afirmar: “Creemos que el talento de nuestra gente puede ser un diferencial enorme. Por eso impulsamos estas oportunidades de formación, que permiten que un entrerriano pueda, desde su casa, crear valor para cualquier parte del mundo”.
Por su parte, Javier Cortés, gerente de Asuntos Públicos y Comunicaciones de Huawei Argentina, destacó: “Entre Ríos es la primera provincia del país que contará con la Huawei ICT Academy activa. Esta iniciativa demuestra que la digitalización permite llegar a todos los rincones, generando igualdad de oportunidades de formación”.
El evento contó con la presencia del CEO de Huawei en Argentina, Xiao Binbing, junto a autoridades universitarias y representantes del gobierno provincial. La visita se dio en el marco del convenio estratégico firmado entre Huawei y el Gobierno de Entre Ríos, con el objetivo de fortalecer la cooperación educativa y tecnológica.
Desde la universidad resaltaron la articulación entre los sectores público, privado y académico. “Este es el camino que debe seguir la universidad: apostar por la tecnología, la innovación y las alianzas estratégicas. Formar talento para los trabajos del futuro, muchos de los cuales aún ni existen”, expresó el rector de Uader, Luciano Filipuzzi.
En la misma línea, el decano de la FCyT, Juan Pablo Filipuzzi, remarcó: “Nuestra facultad es la herramienta que hace posible que Huawei ICT Academy funcione en Entre Ríos. Nos inscribimos, cumplimos con los estándares y ahora podemos ofrecer a cientos de entrerrianos la posibilidad de capacitarse en temas clave para el desarrollo tecnológico”.
Los cursos ya están disponibles y la inscripción se realiza de forma online a través del siguiente enlace: https://forms.comunicacionentrerios.com/f/183/cursosdehuawei
Cursos ofrecidos:
- Conceptos básicos de 5G
- Arquitectura de red 5G
- Introducción a la computación en la nube
- Cloud Advanced
- Visión general de la inteligencia artificial
- Búsqueda e inteligencia artificial
- Redes de computadoras
- Gestión y análisis de datos
- Representación y organización de la información
- Panorama de las tecnologías IoT