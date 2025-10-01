Entre Ríos lanza el Plan de Conectividad para Escuelas Rurales con una inversión histórica
El Gobierno de Entre Ríos, a través de un convenio entre Enersa y el Consejo General de Educación (CGE), puso en marcha el Plan de Conectividad para Escuelas, una iniciativa que garantizará acceso a internet en la totalidad de los establecimientos rurales de la provincia. La inversión supera los 1.200 millones de pesos anuales.
El anuncio fue encabezado por el gobernador Rogelio Frigerio, quien subrayó: “Logramos completar el 100% de conectividad en escuelas urbanas y ahora vamos por las rurales, donde dos tercios no contaban con este servicio. En el siglo XXI, la conectividad es fundamental para igualar oportunidades”.
Implementación del plan
El presidente de Enersa, Uriel Brupbacher, explicó que el proceso licitatorio ya está en marcha y que la empresa tendrá un rol central en la implementación: “Se realizará un relevamiento del piso tecnológico de cada escuela para determinar el tipo de conexión más adecuado. La mayoría será satelital, salvo en casos donde exista fibra óptica cercana”.
El plan beneficiará a unas 1.000 escuelas rurales y contempla el mantenimiento de los equipos, además del relevamiento de recursos tecnológicos para asegurar un servicio sostenible y de calidad en el tiempo.
Un hito para la educación entrerriana
La presidenta del CGE, Alicia Fregonese, destacó la magnitud de la medida al afirmar que se trata de “un hito porque es la primera vez que el gobierno provincial garantiza conectividad a la ruralidad”.
Con este convenio, Enersa se posiciona como un actor estratégico en la transformación tecnológica de Entre Ríos, aportando infraestructura y soluciones innovadoras que fortalecen el acceso a la educación en todo el territorio provincial.