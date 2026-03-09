Entre Ríos invirtió más de 295 millones de pesos en anticonceptivos, preservativos y medicación para la IVE
El Estado entrerriano, a través del Ministerio de Salud, adquirió pastillas anticonceptivas, preservativos y medicación destinada al cumplimiento de la Ley Nacional Nº 27.610 de interrupción voluntaria y legal del embarazo (IVE). La compra de estos insumos implicó una inversión provincial superior a los 295 millones de pesos, con el objetivo de garantizar la atención en salud sexual y reproductiva en todo el territorio entrerriano.
Mediante distintas licitaciones públicas, que demandaron una inversión total de 295.104.350 pesos, la provincia incorporó insumos clave para asegurar los derechos sexuales y reproductivos de la población.
En ese marco, a través de la licitación pública Nº 20/2025, que incluyó diversas órdenes de compra, se adquirieron anticonceptivos orales por un monto de 134.462.750 pesos. Los insumos fueron entregados a la División de Salud de la Mujer en Edad Reproductiva, dependiente de la Dirección Materno Infanto Juvenil del Ministerio de Salud, para su almacenamiento y posterior distribución según los requerimientos de centros de atención primaria y hospitales de la provincia.
Por otra parte, mediante la licitación pública Nº 24/2025, recibida durante la primera quincena de 2026, se compraron mil combi packs de mifepristona y misoprostol, garantizando la continuidad del acceso a los procedimientos establecidos por la Ley Nacional Nº 27.610, de forma libre y gratuita. Esta adquisición representó una inversión de 105.690.000 pesos.
Asimismo, se indicó que durante 2025 se realizó por primera vez la compra unificada de preservativos, destinados tanto a la División de Salud de la Mujer en Edad Reproductiva como a la Coordinación de VIH, infecciones de transmisión sexual (ITS), hepatitis virales y tuberculosis. Esta modalidad permitió agilizar procesos administrativos y optimizar el uso de los recursos públicos.
En ese marco, mediante la licitación pública Nº 25/2025, se compraron 660.000 preservativos masculinos de látex, con una inversión de 54.951.600 pesos, que serán distribuidos desde ambas áreas.
La responsable de la División de Salud de la Mujer en Edad Reproductiva, Carolina García, destacó: “Es importante resaltar el compromiso de la provincia al sostener las compras de los insumos que nos permiten continuar garantizando los derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos de la población entrerriana”. Además, agregó: “En el comienzo de 2026 ya hemos iniciado otros procesos administrativos vinculados a nuestra especialidad, como test de embarazo y terapias de reemplazo hormonal”.
Por su parte, la coordinadora de VIH, infecciones de transmisión sexual (ITS), hepatitis virales y tuberculosis, Tamara Moncagatta, señaló: “Los preservativos son un insumo esencial para la implementación de la estrategia de prevención combinada de infecciones de transmisión sexual, junto al trabajo educativo en ámbitos escolares y sanitarios”. Y agregó: “La inversión provincial se proyectó como política pública sanitaria y se priorizó en el contexto de mayor transmisión de ITS a nivel poblacional”.
De este modo, el Ministerio de Salud de Entre Ríos reafirmó su compromiso con la garantía de derechos, el acceso equitativo a las prestaciones sanitarias y el cumplimiento del marco legal vigente.