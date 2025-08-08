Entre Ríos intensifica el combate contra incendios en el Delta del Paraná con el Plan Provincial de Manejo del Fuego
Frente a los incendios forestales que afectan las islas del Delta del Paraná, el gobierno de Entre Ríos despliega un operativo conjunto de gran escala mediante el Plan Provincial de Manejo del Fuego, orientado a contener los focos activos y proteger el ecosistema de la zona.
Desde el 5 de agosto, más de 40 efectivos de diversas jurisdicciones y fuerzas de seguridad trabajan coordinadamente desde el Puesto de Cabotaje de Prefectura Naval en Villa Constitución. Participan brigadistas de Entre Ríos y Santa Fe, Prefectura Naval Argentina, Bomberos Voluntarios y Zapadores de varias localidades, Policía de Delitos Rurales, Protección Civil y el Sistema Nacional de Manejo del Fuego (SNMF).
Para el combate y monitoreo, se han desplegado medios aéreos y náuticos: un avión hidrante AT 802, un helicóptero Bell 407 y un avión Cessna, que realizan observación, enfriamiento y descarga de agua. Además, tres embarcaciones trasladan a las cuadrillas hasta los focos ígneos.
El Plan Provincial de Manejo del Fuego de Entre Ríos, creado por la ley 9868, es la herramienta fundamental para la planificación y ejecución de estas acciones. La estrategia contempla pronósticos meteorológicos específicos y monitoreo constante mediante plataformas de visualización de focos de calor.
Las cuadrillas operan en turnos rotativos, logrando avances efectivos en control y contención, incluyendo descargas de 6.000 litros de agua con el avión hidrante y enfriamientos estratégicos con el helicóptero.
El responsable del plan, Pablo Aceñolaza, resaltó la relevancia de la articulación interinstitucional, en particular con la provincia de Santa Fe: “La coordinación con las distintas fuerzas y jurisdicciones es fundamental para ser eficientes y mitigar el impacto de estos siniestros”. Añadió que los brigadistas están preparados para enfrentar las complejas condiciones del terreno en el Delta, lo que permite una respuesta rápida y organizada ante la emergencia.