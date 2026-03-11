Entre Ríos inició la Campaña de Vacunación Antigripal 2026
El Ministerio de Salud de Entre Ríos lanzó este miércoles la Campaña de Vacunación Antigripal 2026, en simultáneo con otras jurisdicciones del país. Los grupos priorizados en esta primera etapa ya pueden acercarse a los vacunatorios para recibir la inmunización.
La campaña forma parte de una estrategia de prevención y control de enfermedades respiratorias, que suelen incrementarse durante la temporada invernal. Este año, la iniciativa se adelantó tras el consenso alcanzado por las autoridades sanitarias en el Consejo Federal de Salud (Cofesa), como respuesta a la circulación de una nueva variante de influenza y al inicio cada vez más temprano de la temporada de virus respiratorios.
En esta primera etapa, la vacunación está disponible en más de 400 vacunatorios distribuidos en toda la provincia y está destinada a personal de salud, personal sanitario de las fuerzas de seguridad, embarazadas, puérperas y niños de seis a 24 meses de edad. Además, las dosis de la vacuna adyuvantada comenzaron a aplicarse a personas mayores de 65 años institucionalizadas en establecimientos de larga estadía.
En las próximas semanas se incorporará la vacunación para personas de 24 meses a 64 años con factores de riesgo —quienes deberán presentar documentación que acredite la patología preexistente— y para mayores de 65 años en general.
Durante el acto de apertura, realizado junto a la Municipalidad de Paraná en el centro de salud Arturo Illia, el director general de Epidemiología, Diego Garcilazo, explicó: “El inicio de la campaña de vacunación antigripal este año se adelantó en función de lo que ocurrió durante la última temporada en el hemisferio norte. Como todos los años, la estrategia se implementa de manera escalonada, priorizando primero a los grupos de mayor riesgo”.
En ese marco, Garcilazo indicó que la provincia ya recibió alrededor del 30 por ciento de las dosis previstas para la campaña y que, a medida que se incorporen nuevos envíos, se avanzará con el resto de los grupos priorizados. “Tenemos programado aplicar entre 200 mil y 300 mil dosis este año”, señaló.
Por su parte, la directora general del Primer Nivel de Atención, Gladys Arosio, informó que las vacunas ya fueron distribuidas en los efectores de salud y que cada centro implementará la estrategia según las características de su comunidad. Además, remarcó la importancia de la inmunización y convocó a la población a acercarse a los establecimientos sanitarios.
“Las vacunas son seguras, gratuitas y están disponibles para los grupos priorizados. Invitamos a la comunidad a concurrir al centro de salud más cercano a su domicilio o al de su preferencia para recibir la dosis correspondiente”, concluyó.
En tanto, la secretaria de Salud de la Municipalidad de Paraná, Claudia Enrique, destacó la articulación entre los distintos niveles del sector público para llevar adelante la campaña. “Desde el área empezamos la vacunación a adultos mayores institucionalizados, personal de salud y en los seis centros de salud municipales”, expresó.