Ingresó formalmente a la Cámara Baja entrerriana el Proyecto de Ley de Presupuesto 2026
Durante la Sesión Ordinaria Nº 16 del 146º período legislativo de la Cámara de Diputados de Entre Ríos, ingresó formalmente el Mensaje y Proyecto de Ley de Presupuesto General para la Administración Pública, Ejercicio 2026. El expediente, identificado con el número 28.722, fue remitido a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuentas, donde será analizado en las próximas semanas.
El gobernador Rogelio Frigerio, acompañado por el ministro de Hacienda y Finanzas, Fabián Boleas, había presentado el proyecto el pasado 15 de octubre ante la Mesa de Entradas de la Cámara de Diputados, cumpliendo con lo establecido por la Constitución Provincial. Con su ingreso formal en la sesión del miércoles 5 de noviembre, la denominada “Ley de Leyes” tomó estado parlamentario.
Además del Presupuesto 2026, se incorporaron otros proyectos enviados por el Poder Ejecutivo provincial. Entre ellos, el Expediente Nº 28.737, que propone la creación de una Comisión Especial Investigadora de la Deuda Pública, encargada de analizar su evolución, refinanciaciones, pagos y reestructuraciones desde el 10 de diciembre de 1995 hasta la actualidad.
Otro de los expedientes ingresados, el Nº 28.728, corresponde al proyecto de Gestión Ambiental de Actividades Económicas, que fija los principios de preservación ambiental y desarrollo sostenible, y establece un marco jurídico y administrativo para los procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) en toda la provincia.
Homenajes en la sesión
Durante la sesión, los legisladores también realizaron diversos homenajes. El diputado Lénico Aranda recordó los 42 años del retorno a la democracia, destacando las figuras de Raúl Alfonsín, Ítalo Luder, y del exgobernador Sergio Montiel, entre otros dirigentes de aquella etapa.
El diputado Fabián Rogel evocó al expresidente Arturo Illia, resaltando su decisión de anular los contratos petroleros que consideraba perjudiciales para el país, una medida apoyada por las distintas fuerzas políticas de entonces.
La diputada María Elena Romero homenajeó a los trabajadores municipales, en vísperas de su día, el 8 de noviembre, destacando su labor en servicios esenciales para la comunidad.
Finalmente, el diputado Roque Fleitas rindió tributo a los caídos “en cumplimiento del deber”, recordando a quienes defendieron al país en las guerras de independencia, en Malvinas y a los tripulantes del ARA San Juan, además de expresar su reconocimiento a la Policía de Entre Ríos por su compromiso cotidiano.