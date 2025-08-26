Entre Ríos: ingresó a Diputados la ley de sostenibilidad de la deuda pública provincial
En el marco de la sesión especial N°6 del 146° período legislativo, ingresó a la Cámara de Diputados el proyecto del Poder Ejecutivo sobre la Restauración de la Sostenibilidad de la Deuda Pública Provincial, aprobado previamente por mayoría en el Senado.
El diputado Bruno Sarubi, presidente de la comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuentas, destacó la relevancia de la norma. “El proyecto busca reestructurar deudas contraídas en gestiones anteriores para poder pagarlas en plazos más flexibles. Beneficia no solo a la administración provincial, sino también a las arcas municipales, que enfrentan situaciones similares”, explicó.
Sarubi detalló los beneficios económicos de la iniciativa: “No se trata de financiar gastos corrientes, sino de dar oxígeno a la administración provincial. La reestructuración permitirá generar excedentes que podrán destinarse, por ejemplo, a obra pública, motorizar la economía y atender necesidades de los entrerrianos”.
El legislador subrayó que la ley brinda previsibilidad y evita escenarios de incumplimiento. “Restaurar la sostenibilidad de la deuda no es un concepto abstracto, sino una condición necesaria para garantizar el desarrollo y el futuro de Entre Ríos”, concluyó.