Entre Ríos incorporó nuevas herramientas para la restauración ambiental y el desarrollo productivo del sauce
La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de Entre Ríos participó en Buenos Aires del encuentro nacional que reunió a investigadores, productores y referentes del sector foresto-industrial para compartir avances en mejoramiento genético, restauración ambiental y usos productivos del sauce.
Las VII Jornadas Técnicas sobre el Sauce, desarrolladas en San Fernando, se realizaron bajo el eje “Del mejoramiento genético a las múltiples aplicaciones: producción, industrias, conservación de recursos genéticos y usos ambientales”, con el objetivo de intercambiar experiencias y difundir los avances más recientes en celulosa, papel, manejo sostenible y aplicaciones ambientales.
En representación de Entre Ríos asistió Lorna Sacks, especialista de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, quien compartió espacios de trabajo junto a investigadores, técnicos y productores del Delta. La apertura estuvo encabezada por Sabina Vetter, directora nacional de Desarrollo Foresto Industrial, junto a autoridades forestales de Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos, además de referentes del INTA regional.
Uno de los momentos centrales fue la exposición sobre la domesticación y conservación del sauce criollo (Salix humboldtiana). La especialista Teresa Carrillo, responsable del Programa de Mejoramiento Genético del INTA Delta, presentó junto a su equipo los primeros cultivares inscriptos en el Registro Nacional de Cultivares del INASE, variedades orientadas principalmente a proyectos de restauración de bosques y servicios ambientales.
En el plano productivo e industrial, se compartieron resultados del programa de mejoramiento sobre los nuevos clones seleccionados y validados a escala industrial por Papel Prensa, además de evaluaciones sobre propiedades de la madera y su desempeño en aserraderos. Estos desarrollos, fruto del trabajo conjunto entre organismos públicos, productores, empresas e investigadores, amplían la oferta de clones con alto crecimiento, buena adaptación y madera de doble propósito, fortaleciendo la matriz productiva regional.
También se presentaron los mapas actualizados de plantaciones, stock de madera y viveros del Delta, elaborados por el Área SiG de la Dirección Nacional. Las jornadas continuaron con experiencias de empresas y especialistas en salicáceas sobre restauración de canteras, cortinas forestales, sistemas silvopastoriles y otras iniciativas vinculadas al desarrollo sostenible de la región.
El encuentro reafirmó el compromiso federal del sector foresto-industrial para seguir impulsando la investigación, la innovación y el manejo sustentable de los recursos del Delta y su área de influencia.