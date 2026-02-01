Entre Ríos incorpora derivados de la nuez pecán al Código Alimentario Argentino y fortalece su cadena productiva
La incorporación de nuevos productos derivados de la nuez pecán al Código Alimentario Argentino (CAA), impulsada por gestiones provinciales y nacionales, representa un avance clave para la seguridad alimentaria, el agregado de valor y el fortalecimiento de una cadena productiva consolidada en Entre Ríos.
En un paso estratégico para la industria agroalimentaria local, mediante la Resolución conjunta 16/2026, se oficializó la incorporación de estos subproductos al CAA. La iniciativa fue promovida por la Facultad de Ciencias de la Alimentación de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), el INTA y la Cámara Argentina de Productores de Pecán. Esta actualización normativa no solo garantiza estándares de calidad y seguridad para los consumidores, sino que también abre nuevas oportunidades comerciales para los productores entrerrianos.
Esta medida contribuye a que Entre Ríos se consolide como el principal polo de producción y exportación de nuez pecán del país, ya que concentra el 60 por ciento de la producción nacional. La nuez pecán posee un alto valor nutricional y su aceite se destaca por ser fuente de ácidos grasos monoinsaturados y poliinsaturados, reconocidos por sus beneficios para la salud cardiovascular. A partir de esta resolución, productos como harina de pecán, aceite de pecán y pastas de pecán cuentan ahora con un marco regulatorio específico.
Actualmente, en el Instituto de Control de Alimentación y Bromatología (ICAB), se encuentran registrados siete establecimientos vinculados al acondicionamiento de nuez pecán y la elaboración de subproductos, que incluyen alimentos como alfajores, quesos, miel, confituras y panificados.
Para los organismos de control bromatológico, la incorporación de productos regionales al CAA implica ventajas concretas:
- Protocolos definidos: parámetros específicos de inocuidad y composición para la gestión de registros, vigilancia y fiscalización.
- Etiquetado y rotulado confiable: mayor certeza para el consumidor sobre la naturaleza, el contenido nutricional y el origen de los alimentos.
- Formalización: habilita que elaboradores locales puedan gestionar sus registros sanitarios nacionales o provinciales, según el ámbito de comercialización.
Desde el ICAB, en los últimos dos años, se avalaron con distintas acciones la incorporación al CAA de productos regionales como el fruto de la palmera yatay, el salvado de arroz y la nuez pecán y sus derivados. Esta política se fundamenta en la necesidad de contar con un encuadre normativo adecuado para la elaboración de nuevos productos alimenticios, impulsar la innovación tecnológica, favorecer la inclusión social y promover el desarrollo económico de la provincia.
Además, esta actualización permite garantizar que los productos que circulan en el mercado cumplan con parámetros adecuados de composición e inocuidad, reforzando la calidad de la oferta alimentaria regional.