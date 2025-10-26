Entre Ríos incorpora a La Chinita al Sistema Provincial de Áreas Naturales Protegidas
Con la sanción de la Ley Nº 11.221, la provincia de Entre Ríos avanza en el Programa de Regularización de Áreas Naturales Protegidas, formalizando la inclusión de La Chinita dentro del sistema provincial.
Ubicada en Villaguay, esta regularización reafirma el compromiso con la conservación del patrimonio natural y cultural entrerriano, consolidando una red de territorios destinados a la preservación de la biodiversidad y al uso sustentable de los recursos naturales.
La Chinita fue declarada Paisaje Protegido, una categoría que reconoce la interacción armónica entre la naturaleza y las comunidades locales, y que promueve la conservación de valores ecológicos, culturales y escénicos. La reserva, de carácter municipal, fue creada mediante el Decreto Nº 743 del 17 de noviembre de 2008, y su incorporación al sistema provincial representa un paso clave hacia una gestión ambiental articulada entre municipios y provincia.
La figura de Paisaje Protegido busca conservar los valores derivados de la co-evolución entre sociedad y ambiente, impulsando un desarrollo equilibrado y sostenible.
El reconocimiento provincial de La Chinita fortalece la planificación territorial y la gobernanza ambiental, integrando los objetivos de conservación con el desarrollo local. Además, fomenta oportunidades vinculadas al turismo de naturaleza, la educación ambiental y la valorización del patrimonio cultural, contribuyendo al impulso de economías regionales sostenibles.
Ubicada en antiguas canteras abandonadas, La Chinita abarca 8,19 hectáreas que conservan un relicto de bosque semi-xerófilo en excelente estado. Estos ambientes, hoy reducidos respecto de su distribución original, se conectan con las zonas boscosas del arroyo Villaguay, conformando un corredor biológico que favorece la conectividad entre ecosistemas y hábitats.
En el área se registran especies de alto valor para la conservación, como el viracho, declarado Monumento Natural Provincial en 2018; la tortuga pintada, catalogada como amenazada a nivel nacional; y el guayabo colorado. También alberga especies poco comunes en Entre Ríos, entre ellas el carpintero lomo blanco, el yacaré overo y el tembetarí.