Entre Ríos inauguró su primera Cinemateca para preservar y fortalecer el patrimonio audiovisual provincial
Entre Ríos inauguró oficialmente su primera Cinemateca provincial, un hito histórico que consolida el crecimiento del sector audiovisual y fortalece la preservación de la memoria cultural entrerriana.
Un espacio clave para conservar y digitalizar el acervo audiovisual
El acto contó con la presencia del ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso; el secretario de Cultura, Julián Stoppello; y el presidente del Instituto Autárquico Audiovisual de Entre Ríos (Iaaer), Maximiliano Schonfeld, junto a equipos del organismo. El nuevo espacio funciona en el Mirador TEC.
La Cinemateca tendrá como función central la conservación, digitalización y resguardo del archivo audiovisual entrerriano, que supera las mil horas de material entre películas, registros familiares, documentos institucionales y archivos provenientes de cines y colecciones privadas. Además del ordenamiento y preservación, contará con un espacio de consulta pública para artistas, investigadores y proyectos interdisciplinarios.
A futuro, está prevista la incorporación de un scanner fílmico profesional, una herramienta clave para avanzar en la restauración integral de películas y recuperar obras en riesgo.
Un capítulo histórico para el sector cultural
Durante la inauguración, el ministro Manuel Troncoso afirmó: “Es un hecho histórico. Tener un ente autárquico audiovisual, una Ley de Fomento, un festival internacional y ahora una Cinemateca habla del enorme potencial cinematográfico de Entre Ríos. Condensa nuestra voluntad artística y el valor que le damos a nuestra identidad y riqueza cultural”.
El presidente del Iaaer, Maximiliano Schonfeld, destacó que parte del material podrá verse en el Ficer a través de la sección Cinemateca Presenta, donde se proyectan películas en proceso de restauración.
“Este archivo no solo preserva nuestra identidad. Queremos que sea un espacio para investigar, generar cruces con otras artes y estudiar cómo vivíamos en otras épocas. Sabemos que aún hay verdaderos tesoros audiovisuales en la provincia, y este es el lugar donde deben encontrarse y resguardarse”.
Un acervo en crecimiento a partir del trabajo comunitario
Una parte importante del material proviene de la campaña Temporada de Rescate, realizada por el Iaaer en distintas ciudades, donde familias, instituciones y espacios culturales aportaron registros o permitieron su digitalización. También llegaron archivos desde cines del interior, como películas encontradas en formato fílmico en teatros locales.
Con la creación de la Cinemateca, Entre Ríos consolida una política pública sostenida que reconoce el valor del cine y del patrimonio audiovisual como parte fundamental de su identidad. Este nuevo espacio permitirá proteger, estudiar y difundir la memoria visual de la provincia, generando oportunidades para la investigación, la creación artística y el acceso público a un acervo en constante expansión.