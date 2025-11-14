Entre Ríos impulsó una colecta de sangre en Plaza Mansilla y reconoció a donantes voluntarios
El ministro de Salud, Daniel Blanzaco, participó de la actividad organizada por el Programa Provincial de Hemoterapia para reconocer a las personas que donan sangre en forma voluntaria y habitual, y para visibilizar el rol esencial de los técnicos en hemoterapia, fundamentales en el funcionamiento de bancos de sangre y hospitales.
Colecta en Plaza Mansilla por el Día del Donante y del Técnico en Hemoterapia
La colecta se realizó en la explanada de Casa de Gobierno, en el marco del Día Nacional del Donante Voluntario de Sangre, en homenaje al doctor Luis Agote, celebrado cada 9 de noviembre, y del Día del Técnico en Hemoterapia, que se conmemora el 14 de noviembre por la primera transfusión de sangre anticoagulada del mundo.
La jornada contó con el colectivo de Salud Integral Móvil, en el marco del proyecto Donar Sangre Nos Une +, junto a la Fundación del Iapser y el Iafas. En esta edición se incorporaron como anfitriones los alumnos de quinto año de la Escuela República de Entre Ríos, de Paraná, y participó el asesor contable de Gerencia General del Iafas, Cristian Rabbia.
Durante la actividad, Blanzaco destacó: “Tenemos más de 20.000 transfusiones por año en la provincia, por eso sostenemos que donar sangre salva vidas”. A su vez, remarcó la dificultad para concientizar socialmente sobre la importancia de la donación voluntaria: “Quiero destacar el arduo trabajo del Programa y de todas las postas de extracción y bancos de sangre, así como el apoyo del Iapser y el Iafas para acercar la posibilidad de donar en distintos puntos de la provincia”.
Por su parte, la coordinadora del Programa Provincial de Hemoterapia, Lucrecia Etcheverry, señaló que la demanda es permanente: “Siempre hace falta que la gente se acerque a donar sangre, de todos los grupos. Ya realizamos más de 200 colectas con el colectivo en el recorrido que venimos haciendo desde el inicio del Programa Donar Sangre Nos Une”.
Etcheverry subrayó la necesidad de un cambio cultural: “Es fundamental que la gente asista a donar no por una urgencia, sino porque comprende que alguien puede necesitarla. Puede ser un familiar, un amigo o cualquiera de nosotros en algún momento”.
Dónde donar sangre en Entre Ríos
La Red Provincial de Sangre dispone de múltiples puntos de donación distribuidos en toda la provincia.
Los cinco Bancos de Sangre de referencia regional funcionan en los hospitales:
– San Martín y Materno Infantil San Roque (Paraná)
– Delicia Concepción Masvernat (Concordia)
– Centenario (Gualeguaychú)
– Justo José de Urquiza (Concepción del Uruguay)
Además, hay postas de extracción en los hospitales:
– Santa Rosa (Villaguay)
– San José (Diamante)
– San Benjamín (Colón)
– 9 de Julio (La Paz)
– Nuestra Señora del Luján (General Ramírez)
– San Blas (Nogoyá)
– Sagrado Corazón de Jesús (Basavilbaso)
– San Roque (Rosario del Tala)
– Fermín Salaberry (Victoria)
– De la Baxada Dra. Teresa Ratto (Paraná)
– Santa Rosa (Chajarí)
– San José (Federación)
– Justo José de Urquiza (Federal)