Entre Ríos impulsó una agenda común entre la UTN y la Región Centro para fortalecer la innovación y el desarrollo productivo
Autoridades universitarias, representantes de la Región Centro y funcionarios del Gobierno de Entre Ríos mantuvieron un encuentro para profundizar la articulación entre la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) y los ecosistemas regionales de innovación. Durante la reunión se repasaron experiencias previas y se definió una agenda de trabajo conjunta.
El encuentro se realizó este martes en el Mirador Tec de Paraná y contó con la participación de referentes de las áreas de Educación y Modernización del gobierno provincial. La jornada estuvo orientada al desarrollo productivo, la logística, la innovación tecnológica y el empleo, con proyección hacia 2026, y el objetivo de avanzar en un nuevo esquema de coordinación institucional.
La apertura estuvo a cargo del presidente del Ente Región Centro e Integración Regional por Entre Ríos, Jorge Chemes, y del decano de la UTN Regional Paraná, Alejandro Carrere, quienes remarcaron que 11 de las 30 sedes que la universidad tiene en el país se encuentran distribuidas entre Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba.
En ese marco, se subrayó el rol estratégico de la UTN por su presencia territorial y su histórica vinculación con el sector socioproductivo. Las autoridades destacaron que la Región Centro constituye un núcleo agroindustrial de alta tecnología y que la universidad puede aportar al agregado de valor, la competitividad y la innovación en los distintos sectores.
“Para la Región Centro es estratégico fortalecer el vínculo con la Universidad Tecnológica Nacional, una institución con fuerte presencia territorial y capacidad de aportar conocimiento e innovación al desarrollo productivo. Este encuentro en Entre Ríos marca una nueva etapa, orientada a acuerdos concretos con impacto en la logística, el empleo y la competitividad regional”, afirmó Chemes.
Los participantes coincidieron en la necesidad de avanzar con una agenda concreta, acotada y ejecutable, que permita traducir los acuerdos en acciones y consolidar una alianza estratégica entre la UTN y la Región Centro al servicio del desarrollo regional.
Además de Chemes y Carrere, participaron la integrante de la Mesa Ejecutiva de la Región Centro Claudia Giaccone, Juan Carlos Massei, el presidente del Consejo General de Educación (CGE), Carlos Cuenca, autoridades de otras regionales de la UTN y funcionarios de la Secretaría de Modernización, Ciencia, Tecnología e Innovación de Entre Ríos.