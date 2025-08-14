Entre Ríos impulsó su primera jornada de sensibilización para un ordenamiento territorial sostenible
El Gobierno de Entre Ríos, a través de las Secretarías de Planificación, Gobiernos Locales y Agricultura, llevó adelante la primera Jornada de Sensibilización para el Ordenamiento Territorial, un encuentro que reunió a referentes institucionales, equipos técnicos, autoridades locales y ciudadanos interesados en promover un desarrollo equilibrado del territorio.
La actividad se desarrolló en el Centro Cultural y de Convenciones La Vieja Usina de Paraná, impulsada por la Secretaría de Planificación e Inversión Pública. La propuesta forma parte de las acciones estratégicas que la provincia promueve para avanzar hacia una planificación participativa y sostenible del uso del suelo.
Durante la jornada se abordaron ejes como el ordenamiento territorial, la gestión del suelo, el acceso equitativo a servicios e infraestructura, y el desarrollo urbano y rural, con el objetivo de compartir experiencias, identificar desafíos y explorar oportunidades para una planificación con visión de futuro.
La secretaria a cargo del área, Lelia Recalde, subrayó la importancia de abrir estos espacios a la comunidad: “Cuando hablamos de ordenamiento territorial, ponemos el foco en la calidad de vida de los entrerrianos. Planificar no es un trabajo técnico aislado, sino un proceso colectivo que debe partir del diálogo y la participación”.
El encuentro incluyó exposiciones con diversas perspectivas sobre la gestión del territorio y mesas de intercambio que buscaron fortalecer capacidades locales y regionales para construir territorios sostenibles a largo plazo.